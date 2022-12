Sahabat Daya Bank BTPN Ajak Masyarakat Tumbuh Bersama

Jakarta, Beritasatu.com – Panas terik. Udara kering. Keringat mulai bercucuran.

Antusiasme terlihat di wajah lebih dari 200 siswa kelas XII SMA 1 Baros, Kabupaten Serang, Banten, saat sejumlah Sahabat Daya tiba di lokasi.

Semangat mereka seolah menyaingi mentari yang hendak menancap tinggi di langit menjelang akhir Oktober 2022.

Sejumlah siswa bersahut-sahutan melontarkan pertanyaan kepada Sahabat Daya—sebutan untuk para peserta kegiatan kerelawanan Bank BTPN—seputar perbankan dan pengelolaan keuangan.

“Mereka terlihat antusias sekali, apalagi waktu kami memberitahukan mereka informasi seputar keuangan. Banyak yang bertanya,” kata Ayudilla Tunggul Purty, salah seorang Sahabat Daya asal Jakarta, tentang kelas literasi keuangan yang digelar di sekolah tersebut.

Menurut Ayudilla, pemahaman para siswa di sekolah tersebut masih sangat minim tentang cara melakukan transaksi perbankan maupun modus kejahatan dalam transaksi keuangan, seperti rekayasa sosial, termasuk phishing.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Waktu tempuh dari Jakarta ke Kabupaten Serang hanya dua jam, namun kesenjangan literasi keuangan terlihat sangat lebar,” kata Ayudilla.

Kelas literasi keuangan ini merupakan bagian dari program Sahabat Daya, yaitu kegiatan kerelawanan Bank BTPN yang lahir tahun 2011 dan melibatkan karyawan, nasabah, dan mahasiswa/dosen dari universitas, serta praktisi dan profesional, serta bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat luas, nasabah, dan keluarga nasabah.

“Berbagi tidak hanya memberdayakan namun juga memperkaya jiwa, tidak hanya mendengar, namun juga melakukan sendiri dan dapat merasakan bahwa hal yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain,” ungkap Lies Wijayanti, Sahabat Daya asal Semarang.

Hal ini juga diamini Sahabat Daya asal Jakarta, yaitu Dewi Ulamsari. Menurutnya, privilese tidak hanya berupa materi ataupun status sosial, tetapi juga kesempatan.

“Dengan memiliki kesempatan untuk bisa menyebarkan manfaat baik, sekalipun dimulai dengan hal kecil, tanpa disadari hal tersebut mungkin akan memberikan dampak yang berarti bagi orang lain, serta rasa bersyukur dan bahagia bagi pemberi dan penerima manfaat,” kata Dewi.

“Seperti kata seorang filsuf dan esais asal Amerika Serikat, Henry David Thoreau, ‘The language of friendship is not words, but meanings.’ Para Sahabat Daya pun dapat merasakan hidup yang lebih bermakna karena mereka dapat terus bertumbuh dan berdampak bagi orang lain melalui kegiatan ini,” kata Andrie Darusman, Communications & Daya Head Bank BTPN.

Program Sahabat Daya telah melibatkan 241 relawan dan memberikan manfaat kepada 2.568 orang melalui 33 kegiatan di Jabodetabek, Karawang, Pekalongan, Brebes, Semarang, Kudus, dan Bengkulu, sejak Januari hingga akhir November 2022, kata Andrie.

Beberapa contoh kegiatan Sahabat Daya antara lain seminar mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data diri di era digital kepada siswa SMP di Tangerang; kelas literasi keuangan untuk siswa SMK Raden Umar Said di Kudus, SMK Karawang, SMA Bengkulu, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; pelatihan untuk komunitas masyarakat dalam bidang wirausaha, misalnya budidaya bunga telang; pelatihan untuk berbagai komunitas nasabah dalam bidang kesehatan, misalnya tentang protokol kesehatan COVID-19; dan penyuluhan bagi komunitas masyarakat terkait pemanfaatan sampah organik menjadi eco-enzym.

“Sebenarnya kegiatan Sahabat Daya jauh lebih banyak dari yang telah disebutkan. Satu hal yang pasti, kegiatan Sahabat Daya harus sesuai dengan empat pilar Daya, yaitu pengembangan kapasitas diri, literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan kehidupan yang berkelanjutan,” kata Andrie.

“Harapan kami, semakin banyak pihak yang bergabung sebagai relawan maupun untuk berkolaborasi dengan Bank BTPN sehingga program Sahabat Daya dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi,” tutup Andrie.

Sumber: BeritaSatu.com