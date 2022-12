Cuaca Ekstrem, Bapanas Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) memastikan stok dan harga pangan jelang tahun baru dalam kondisi stabil.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan maupun melalui sistem aplikasi Panel Harga Pangan, kondisi ketersediaan dan harga pangan 4 hari jelang Tahun Baru relatif stabil.

"Berdasarkan pengamatan NFA bersama Wali Kota Jakarta Barat, Kepolisian, dan unsur TNI di pasar tradisional Jembatan Besi, Tambora, seluruh kebutuhan pangan pokok masyarakat tersedia dengan stok yang cukup dan harga yang relatif stabil," kata Arief Prasetyo, di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Hasil Pemantauan harga antara lain beras berada di harga sekitar Rp 11.000 per kg, telur ayam ras Rp 30.000 per kg, cabai rawit merah Rp 60.00 per kg, cabai merah keriting Rp 40.000 per kg, cabai besar Rp 40.000 per kg, bawang putih di kisaran Rp 25.000-Rp 30.000 per kg, bawang merah Rp 30.000 per kg, dan daging ayam ras Rp 40.000 per kg.

"Secara umum, ketersediaan dan harga pangan pokok stabil. Ada komoditas yang harganya turun, seperti telur ayam ras yang terpantau turun Rp 2.000/kg dari minggu sebelumnya," jelas Arief.

Arief mengatakan, memang masih ada beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi atau kenaikan harga, seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya pasokan dari wilayah sentra akibat cuaca ekstrem dan musim hujan.

"Bapanas sudah terima laporannya dan akan segera ditindaklanjuti dengan mendorong mobilisasi pangan dari wilayah surplus atau sentra produksi ke wilayah defisit atau daerah konsumsi seperti Jakarta, mengingat Jakarta merupakan indikator nasional dan berkontribusi sebesar 27% terhadap inflasi nasional," ungkapnya.

Menurut Arief, untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan selama Natal

