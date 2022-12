Alam Sutera Realty Tambah Modal Dua Entitas Anak Usaha

Jakarta, Beritasatu.com - Anak usaha PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) yakni PT Delta Manunggal Raharja (DMR) meningkatkan modal dasar dari Rp 153 miliar menjadi Rp 347,79 miliar untuk mendukung kegiatan usahanya.

Direktur Utama Alam Sutera Realty, Joseph Sanusi Tjong menjelaskan, peningkatan modal dasar tersebut dilakukan dengan 153 juta saham dengan harga Rp 1.000 per lembar menjadi Rp 347,79 miliar dengan harga nominal Rp 1.000 per lembar. Artinya terjadi penambahan jumlah saham mencapai 194,79 juta dengan nilai Rp 1.000 per lembar atau setara Rp 194,79 miliar.

Peningkatan modal dasar ini melibatkan PT Delta Mega Persada (DMP) dan PT Manunggal Prime Development (MPD). Secara rinci modal tambahan menjadi Rp 347,79 miliar ini berasal dari saham yang dikeluarkan DMR yang kemudian diambil oleh PT MPD untuk mempertahankan persentase kepemilikannya.

"Untuk itu penambahan modal dan pengambilan saham pada DMR oleh PT MPD merupakan transaksi afiliasi yang hanya perlu dilaporkan kepada OJK karena nilai transaksi tidak melebihi 0,5 persen dari modal disetor perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp5 miliar," jelas Joseph dalam keterangannya, Rabu (28/12/2022).

Lebih lanjut, dalam penambahan modal itu PT DMP mengambil saham sebanyak 344.314.600 atau setara Rp344,31 miliar. Sedangkan PT MPD hanya mengambil sejumlah saham 3.477.925 lembar atau setara Rp3,47 miliar.

"Transaksi ini dilakukan untuk meningkatkan modal DMR demi mendukung kelanjutan proses usaha dan operasional dari DMR," kata dia.

Sementara itu, pada tahun ini Alam Sutera Realty optimistis dapat membukukan marketing sales sampai akhir 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Keyakinan tersebut didasari oleh banyaknya proyek perseroan yang akan tuntas dalam waktu dekat.

