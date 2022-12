Covid-19 Tiongkok Naik, Harga Minyak Mentah Turun

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melorot pada Rabu (28/12/2022) karena tertekan kekhawatiran atas lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok, importir minyak utama dunia, yang berpotensi melemahkan permintaan. Kekhawatiran tersebut bahkan mengecilkan peluang peningkatan permintaan bahan bakar karena kebijakan pelonggaran pembatasan pandemi di negara itu.

Minyak mentah berjangka Brent turun US$ 1,07 (1,3%) menjadi menetap di US$ 83,26 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di US$ 78,96 per barel turun 57 sen (0,7%).

Tiongkok mengatakan akan berhenti mewajibkan pelancong yang masuk untuk karantina mulai 8 Januari, langkah besar menuju pelonggaran pembatasan yang ketat di perbatasannya. Namun, rumah sakit Tiongkok berada di bawah tekanan kuat karena lonjakan infeksi Covid-19.

Pasar minyak juga diterpa ekspektasi kenaikan suku bunga selanjutnya di Amerika Serikat. Sebab, Federal Reserve AS mencoba membatasi kenaikan harga di pasar tenaga kerja yang ketat.

Pelaku pasar mencatat bahwa volume perdagangan minggu ini diperkirakan akan lebih ringan dari biasanya menjelang akhir tahun, menciptakan lebih banyak volatilitas harga minyak.

"Menurut saya suasana risk-off secara umum telah membebani harga minyak, di pasar dengan likuiditas yang tipis," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Sumber: Reuters