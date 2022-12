Primed Siapkan Rencana Kerja Progresif di Tahun 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak berdiri pada tahun 2018, Primed telah berhasil mempertahankan eksistensinya di industri kesehatan yang dikenal sebagai penyedia layanan kesehatan untuk pasar B2B (business to business).

Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 Primed sukses menjalankan layanan medical staffing, medical evacuation, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta manajemen Covid-19 untuk berbagai korporasi besar dengan puluhan ribu karyawan.

Atas keberlangsungan kinerja yang performatif tersebut, di tahun yang sama Primed juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan rangkaian acara KTT G-20 sebagai salah satu vendor utama penyedia fasilitas kesehatan.

Lebih jauh lagi, guna memperkuat posisi sebagai penyedia layanan kesehatan yang komprehensif untuk korporasi dan individu, Primed telah mempersiapkan sejumlah rencana kerja yang progresif di tahun 2023.

“Melanjutkan tema tahun lalu, Primed Take Off 2023 ini menjadi komitmen kami untuk terus mempersiapkan ekspansi bisnis secara strategis dan ekstensif, di samping secara konsisten memperkuat layanan yang mengukuhkan posisi Primed sebagai a comprehensive healthcare provider for corporate and individuals,” jelas CEO Primed Rokhmad Triyanto dalam Annual Meeting tahun ini dilaksanakan di Four Seasons Jakarta dengan usungan tema Primed Take Off 2023 sebagai keberlanjutan program kerja tahun 2022.

Dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan serta peningkatan kualitas fasilitas dan layanan, Primed mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang mumpuni. Pada tahun 2023, Primed akan menyediakan sarana kesehatan untuk korporasi dan masyarakat luas yang mencakup klinik, laboratorium, dan apotek.

Fasilitas kesehatan yang dibangun oleh Primed tersebut juga menawarkan layanan homecare dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan ekstra sehingga Primed dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, sekaligus membuktikan komitmen Primed untuk memenuhi kebutuhan kesehatan di manapun dan kapanpun.

"Primed akan menghadirkan sistem integrasi yang dibangun secara digital, guna memberikan akses yang lebih cepat, mudah, dan efesien untuk para pelanggan menikmati layanan kesehatan Primed. Di samping itu, beberapa layanan kesehatan yang sudah berjalan seperti onsite medical check-up, MedCall 24 hours, medical evacuation (ambulans jalur darat dan udara) serta kerja sama dengan sejumlah rumah sakit ternama akan terus dikembangkan," papar Rokhmad.

Sebagai sebuah perusahaan yang menjunjung tinggi kredibilitas dan integritas, Primed pun selalu memastikan seluruh administrasi, legalisasi serta perizinan yang sesuai dengan peraturan negara. Langkah ini ditempuh oleh Primed demi pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan mempertahankan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Sumber: Investor Daily