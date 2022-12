Perdagangan Sepi, Wall Street Ditutup Menguat

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (30/12/2022) dipimpin oleh saham pertumbuhan dalam perdagangan ringan. Data pengangguran AS mengisyaratkan kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Dow Jones naik 345,09 poin (1,05%) menjadi 33.220,8. S&P 500 menguat 66,06 poin (1,75%) pada 3.849,28. Serta, Nasdaq bertambah 264,80 poin (2,59%) pada 10.478,09.

Seluruh 11 indeks sektor S&P 500 naik, dengan layanan komunikasi dan teknologi mencatakan keuntungan terbesar dengan kenaikan hampir 3%.

"Ini melegakan. Tekanan jual telah membanjiri pasar baru-baru ini dan kita bisa istirahat. Itu memungkinkan ruang bagi saham untuk bergerak, dan dengan volume yang lebih rendah (itu) dapat terwujud menjadi hari yang cukup baik,” kata Keith Buchanan, manajer portofolio di Globalt Investments di Atlanta.

Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp dan Amazon.com Inc, yang sahamnya telah terpukul dalam beberapa sesi terakhir, masing-masing naik lebih dari 2,5 %.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan peningkatan jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran minggu lalu. Tetapi data menunjukkan pasar kerja AS yang ketat bahkan ketika Fed bekerja untuk mendinginkan permintaan tenaga kerja dalam upayanya untuk menurunkan inflasi.

Yield pada Treasury 10-tahun turun 2,2 basis poin menjadi 3,864% karena berita tersebut.

Kenaikan suku bunga agresif The Fed telah memukul ekuitas tahun ini, ...

