Harga Minyak Catat Kenaikan Tahunan Kedua Beruntun

Chicago, Beritasatu.com -Harga minyak berfluktuatif sepanjang tahun 2022, naik karena ketatnya pasokan di tengah perang di Ukraina, kemudian merosot karena melemahnya permintaan dari importir utama Tiongkok dan kekhawatiran resesi ekonomi. Namun harga minyak menutup tahun 2022 pada Jumat (3-/12/2022) dengan kenaikan tahunan kedua berturut-turut.

Harga minyak mentah Brent pada Jumat, perdagangan terakhir tahun ini, di US$ 85,91 per barel, naik hampir 3% ($2,45 per barel). Sementara harga minyak mentah antara West Texas Intermediate (WTI) AS US$ 80,26 per barel, naik US$ 1,86 atau 2,4%.

Sepanjang 2022, harga minyak Brent naik sekitar 10%, setelah melonjak 50% pada 2021. Sedangkan harga minyak mentah AS naik hampir 7% pada 2022, menyusul kenaikan tahun lalu sebesar 55%. Kedua acuan tersebut turun tajam pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 memangkas permintaan bahan bakar.

Harga minyak melonjak pada bulan Maret 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina dengan patokan internasional Brent mencapai US$ 139,13 per barel, tertinggi sejak 2008. Harga mulai melemah di paruh kedua karena bank sentral menaikkan suku bunga dan memicu kekhawatiran resesi ekonomi.

“Ini merupakan tahun yang luar biasa bagi pasar komoditas, dengan risiko pasokan yang menyebabkan peningkatan volatilitas dan kenaikan harga,” kata analis ING Ewa Manthey.

“2023 akan menjadi tahun ketidakpastian, dengan banyak volatilitas,” katanya.

Investor pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap berhati-hati, mewaspadai kenaikan suku bunga dan kemungkinan resesi.

"Kenaikan permintaan akan menjadi pertanyaan nyata karena tindakan keras bank sentral global dan perlambatan yang mereka coba rekayasa," kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Sebuah survei terhadap 30 ekonom dan analis memperkirakan Brent akan mencapai rata-rata US$ 89,37 per barel pada tahun 2023, sekitar 4,6% lebih rendah dari konsensus survei November. Minyak mentah AS WTI diproyeksikan rata-rata US$ 84,84 per barel pada tahun 2023, turun dari pandangan sebelumnya.

Sementara lonjakan perjalanan liburan akhir tahun dan larangan Rusia atas penjualan minyak mentah telah mendukung harga minyak mentah. "Ketatnya pasokan tahun depan akan diimbangi dengan penurunan konsumsi bahan bakar karena lingkungan ekonomi yang memburuk," kata analis CMC Markets Leon Li.

Penurunan harga minyak pada paruh kedua tahun 2022 karena kenaikan suku bunga untuk melawan inflasi sehingga mendorong dolar AS. Itu membuat komoditas berdenominasi dolar seperti minyak mentah lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Dolar berada di jalur untuk membukukan kenaikan tahunan terbesar sejak 2015.

Pembatasan nol-Covid-19 di Tiongkok, yang baru dilonggarkan bulan ini, telah menghancurkan harapan pemulihan permintaan. Importir minyak terbesar dunia dan konsumen terbesar kedua pada tahun 2022 ini mencatat penurunan permintaan minyak pertamanya selama bertahun-tahun.

Sementara permintaan minyak Tiongkok diperkirakan akan pulih pada tahun 2023.

Dalam indikator pasokan ke depan, jumlah rig minyak dan gas AS naik 33% untuk tahun ini, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co dalam laporan terbarunya.

