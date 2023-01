Emiten Migas Suami Puan Memenangi WK Jabung Tengah

Jakarta, Beritasatu.com- Konsorsium emiten migas, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yang sebagian sahamnya dimiliki suami Ketua DPR Puan Maharani, Happy Hapsoro dan PT Cipta Niaga Gemilang memenangkan Lelang Penawaran Langsung Tahun 2022 Wilayah Kerja (WK) Jabung Tengah yang mencakup Jambi-Riau-Kepulauan Riau. Hal ini ditegaskan pada Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor T12136/MG.04/DJM/2022 tanggal 28 Desember 2022.

“Ditindaklanjuti dengan penandatanganan Production Sharing Contract (PSC) bersama Kepala SKK Migas sehingga memberikan hak bagi Konsorsium PT Cipta Niaga dan PT Rukun Raharja Tbk untuk bekerja sama mengelola migas di Blok Jabung Tengah, Jambi,” jelas Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja, Yuni Pattinasarani dikutip Investor Daily pada Minggu (1/1/2022).

BACA JUGA

SKK Migas: Realisasi Lifting Blok Corridor di Atas Target

Diketahui, salah satu pemegang saham PT Rukun Raharja Tbk adalah suami Puan Maharani, Happy Hapsoro dengan kepemilikan 28%.

Sementara WK Jabung Tengah memiliki luas area 8.728,34 km2. Wilayah kerja ini terletak di darat dan laut mencakup wilayah Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.

Hingga kuartal III 2022, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membukukan laba bersih US$ 4,58 juta, naik dari US$ 105.747 pada periode sama tahun lalu. Dalam perbandingan waktu yang serupa, pendapatan RAJA naik 20,84% (yoy) menjadi US$ 87,87 juta dari US$ 72,72 juta.

BACA JUGA

BPH Migas Pastikan Stok BBM Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

Pada akhir kuartal ketiga, penyerapan belanja modal RAJA mencapai US$ 18 juta dari total US$ 40 juta yang dianggarkan. Belanja modal tersebut digunakan untuk menyelesaikan pembayaran Proyek Pipa Rokan, akuisisi stasiun induk Compressed Natural Gas (CNG) di Jawa Barat, pembangunan baru stasiun induk CNG di Jawa Tengah, dan pembangunan pipa untuk pelanggan baru di Riau.

Menurut Direktur Rukun Raharja Oka Lesmana kenaikan kinerja keuangan tersebut merefleksikan upaya perseroan dalam ekspansi dan diversifikasi secara gencar di berbagai lini bisnis. Sejak 2021, RAJA telah melakukan investasi dalam bisnis CNG, Water Treatment Plant, LPG Facility Terminal, serta berpartisipasi dalam konsorsium Proyek Pipa Rokan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily