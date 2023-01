Harga BBM di SPBU Vivo dan BP-AKR Turun Per 1 Januari

Jakarta, Beritasatu.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) di dua SPBU milik Vivo dan BP-AKR turun mulai 1 Januari 2023 seriing melandainya harga minyak mentah dunia.

Berdasarkan pantauan di SPBU Vivo Cilangkap, Jakarta Timur Minggu (1/1/2023), harga BBM Revvo 90 dibanderol Rp 11.800 per liter atau turun Rp 200 dari sebelumnya Rp 12.000.

Sementara harga Revvo 92 menjadi Rp 12.800 per liter atau turun Rp 1.200 dari sebelumnya Rp14.000 per liter. Adapun harga Revvo 95 saat dijual Rp 13.600 per liter atau turun Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 14.600.

Diketahui mulai 1 Januari 2023, Vivo sudah tidak menjual BBM RON 89 yakni Revvo 89 menyusul larangan pemerintah menjual BBM oktan rendah karena dinilai mencemari lingkungan.

Penurunan harga BBM juga terjadi di SPBU BP-AKR per 1 Januari 2023. Harga BP 90 menjadi Rp 12.950 dari sebelumnya Rp 14.050. BP 92 menjadi Rp 13.030 dari harga sebelumnya Rp 14.150.

Sedangkan BP 95 menjadi Rp 13.500 dari harga sebelumnya Rp 14.700. BP Ultimate menjadi Rp 13.810 dari sebelumnya Rp 15.100. Adapun BP Diesel menjadi Rp 16.310 dari harga sebelumnya Rp 18.660.

Daftar harga BBM Vivo per 1 Januari 2023:

1. Revvo 90 Rp 11.800

2. Revvo 92 Rp 12.800

3. Revvo 95 Rp 13.600

Daftar harga BBM BP-AKR per 1 Januari 2023:

1. BP 90 Rp 12.950

2. BP 92 Rp 13.030

3. BP 95 Rp 13.500

4. BP Ultimate Rp 13.810

5. BP Diesel Rp 16.310

Sumber: BeritaSatu.com