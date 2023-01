Warga Tokyo Bisa Sewa Kendaraan Listrik Hello Mobility

Jakarta, Beritasatu.com- Warga Tokyo di Jepang sudah bisa menyewa kendaraan listrik OpenStreet (Hello Mobility). Layanan ini didukung oleh Gachaco dan juga Softbank. Pada Senin (2/1/2023), Rideapart mengabarkan bahwa platform kendaraan bersama Hello Mobility ini akan terdiri dari stasiun skuter EV, stasiun pertukaran baterai Gachaco, dan tentu saja aplikasi smartphone.

Konsumen dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk penggunaan stasiun skuter Hello Mobility EV termasuk memesan skuter EV di stasiun skuter Hello Mobility tertentu, mengambil dan menukar baterai di stasiun Gachaco sesuai kebutuhan, serta mengembalikan skuter ke stasiun skuter Hello Mobility di manapun.

Warga Tokyo, yang berniat menggunakan fasilitas dari Hello Mobility harus mengeluarkan dana mulai dari 160 yen untuk 15 menit penggunaan. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti apakah ini harga perkenalan atau memang harga pasti untuk ke depannya.

Di stasiun penukaran baterai Gachaco, pengguna terdaftar dan resmi dapat mengakses penukaran baterai dengan kartu IC mereka, yang mudah dipasang di gantungan kunci.

Sesampainnya di sana, mereka dapat mengambil baterai yang habis, menyambungkannya ke ruang terbuka dan mengeluarkan baterai yang baru diisi untuk digunakan dalam waktu yang relatif singkat.

OpenStreet melihat Hello Mobility sebagai layanan yang bermanfaat, baik dalam hal mobilitas jangka pendek untuk komuter perkotaan, maupun aktivitas perusahaan dan penjualan di perkotaan.

Sebagai permulaan, perusahaan akan menawarkan layanan di wilayah Jonan di Tokyo, yang meliputi bangsal Meguro, Minato, Ota, Setagaya, Shibuya, dan Shinagawa. Pihaknya juga memiliki rencana untuk ekspansi tambahan di masa mendatang.

Sebagai informasi tambahan, Gachaco adalah konsorsium baterai kendaraan listrik yang dibentuk oleh empat besar pabrikan sepeda motor Jepang, Honda, Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha, bersama dengan perusahaan perminyakan Jepang ENEOS. Pada awal Desember 2022, perusahaan membuka dua stasiun penggantian baterai awal pertamanya di Jepang.

Sementara OpenStreet merupakan satu perusahaan yang juga bermain dalam platform berbagi sepeda yang sudah memiliki nama besar di Jepang yakni Hello Cycling.

Sumber: ANTARA