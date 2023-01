Petrochina Optimistis Berkontribusi Optimal di Blok Jabung

Jakarta, Beritasatu.com - PetroChina International Jabung Ltd optimistis dapat berkontribusi optimal di Wilayah Kerja (WK) Jabung, Jambi, setelah pemerintah memperpanjang kontrak blok migas tersebut untuk periode 2023-2043. Program pengeboran di 11 sumur pengembangan sebenarnya sudah diusung Petrochina di tahun 2022 atau setelah mendapat kepastian perpanjangan kontrak WK Jabung pada penghujung 2021.

Selain itu PetroChina juga menambahkan tiga program sumur pengembangan tahun ini, sehingga total pengeboran dilakukan di 14 lokasi.

Uji coba lapangan untuk program CO2 Injection Huff & Puff di sumur Gemah 6, dan high performance water-based mud untuk sumur Gemah-69 dan Panen-D13 pada akhir tahun ini juga sudah dimulai.

“Selama 20 tahun ke depan, kami berkomitmen untuk melakukan berbagai program eksplorasi, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas produksi,” kata Presiden Direktur PetroChina Qian Mingyang, Senin (2/1/2023).

Program pengembangan "Drilling Campaign 2022" di 14 lokasi dimulai 21 Januari dengan tajak pertama di sumur Panen-D10. Selanjutnya, program yang sama dilaksanakan di empat sumur di Lapangan Panen, tujuh sumur di Lapangan Gemah, satu sumur di Lapangan West Betara, dan satu sumur di Lapangan Sabar.

Program pengeboran di sembilan sumur menghasilkan produksi awal (initial production) mencapai 4.091 barel minyak dan kondensat per hari, serta 28,6 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas mentah. Lima sumur lain masih dalam tahap penyelesaian dan diperkirakan menghasilkan total produksi awal sebanyak 2.717 barel minyak dan kondensat per hari, serta 7,4 MMSCFD gas mentah.

“Hasil produksi awal yang menjanjikan membuktikan bahwa Jabung tetap potensial untuk dikembangkan ke depannya. PetroChina akan terus mencari kandidat sumur prospektif di area Jabung untuk program pengembangan tahun-tahun mendatang,” kata Qian.

Rencananya pada tahun ini PetroChina berencana untuk mengebor dua sumur eksplorasi ...

Sumber: Investor Daily