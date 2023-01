Harga Pertamax Turun Jadi Rp 12.800 Per Liter

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (3/1/2023), mengumumkan penurunan harga beberapa produk bahan bakar minyak (BBM). Harga Pertamax turun Rp 1.100 menjadi Rp 12.800 per liter. Pertamax Turbo juga turun dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.180 per liter.

Kemudian, harga Dexlite menjadi Rp 16.150 per liter dari sebelumnya Rp 18.300 per liter, sedangkan Pertamina Dex turun dari Rp 18.800 per liter menjadi Rp 16.750 per liter.

BACA JUGA

Menteri BUMN: Perubahan Harga Pertamax Bakal Diumumkan Tiap Minggu

"Harga baru berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB ini. Semoga ini bisa menjadi kado Tahun Baru bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Erick saat melakukan peninjauan di SPBU Pertamina di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Menurutnya, penurunan harga BBM nonsubsidi mengacu pada perubahan harga minyak mentah dan harga produk minyak dunia. Harga BBM nonsubsidi bersifat fluktuatif, sehingga dievaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.

Erick Thohir menyatakan pihaknya sedang mengkaji kemungkinan mengumumkan harga BBM nonsubsidi setiap minggu dari sebelumnya setiap bulan. Pengumuman penyesuaian harga BBM nonsubsidi setiap pekan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian lebih cepat. Namun, Erick mengaku harus melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak agar sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

BACA JUGA

Harga Pertamax Turun Mengikuti Harga Minyak Mentah Dunia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyediakan dan menyalurkan BBM berdasarkan prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability.

“Melalui Pertamina Patra Niaga, kami terus berkomitmen menyediakan pasokan produk BBM berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, juga ke seluruh pelosok negeri dengan harga yang kompetitif,” kata Nicke.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com