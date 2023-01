East Ventures Catat 105 Deals Senilai US$ 211,59 Juta Sepanjang 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan modal ventura (venture capital/VC), East Ventures, mencatat 105 deals dengan nilai pendanaan mencapai US$ 211,59 juta (Rp 3,3 triliun) sepanjang 2022. Beberapa tahun ke depan, perusahaan banyak menaruh banyak perhatian kepada startup yang adaptif dalam menghadapi tantangan jangka pendek.

Co-Founder & Managing Partner East Ventures Willson Cuaca menyampaikan, nilai pendanaan sepanjang tahun 2022 itu disalurkan kepada startup seed and growth di beberapa sektor, seperti e-commerce, direct to consumer (DTC) dan retail, fintech, software & layanan internet, B2B, supply chain dan logistik, serta agritech.

Pada pertengahan 2022, East Ventures juga berhasil menghimpun total US$ 550 juta dalam penutupan akhir dana multi-stage, dengan alokasi US$ 150 juta untuk untuk pendanaan tahap awal (seed) dan US$ 400 juta untuk pendanaan tahap lanjutan (growth). Dana tersebut tetap diinvestasikan ke startup di Indonesia dan Asia Tenggara.

Tahun ini, East Ventures berpartisipasi dalam pendanaan AWST (US$ 1,7 juta), FitHappy (undisclosed), UENA (undisclosed), Superkul (undisclosed), Kabina (undisclosed), Diri Care (US$ 4,3 juta), Evo (US$ 600.000), Tanaku (US$ 5,5 juta), dll.

"Tahun 2022 telah menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri teknologi, diperburuk oleh isu-isu global dan konflik geopolitik. Terlepas dari hambatan-hambatan ini, kami telah berhasil mengatasi krisis dan menutup tahun dengan baik dengan banyak inisiatif yang signifikan dan berdampak positif," ucap Wilson, Selasa (3/1/2022).

Selain kegiatan investasi, East Ventures juga terlibat langsung dalam beberapa kegiatan seperti Vans Bali Pro World Surf League dan Indonesia Open 2022. Kemudian merilis East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2022.

Dalam skala global, East Ventures dan ekosistemnya telah berpartisipasi dalam G-20 Digital Innovation Network (DIN) 2022. Beberapa perusahaan dalam portofolio seperti Xurya, Nusantics, dan Komunal dinobatkan sebagai Top Startup dan mewakili Indonesia sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia.

Pada April 2022, East Ventures meluncurkan laporan keberlanjutan perdananya, Sustainability Report 2022, yang memaparkan kerangka dan dampak Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST/ESG) dari perusahaan dan ekosistem. Serta berkomitmen membantu Indonesia mencapai target emisi net-zero pada tahun 2060 bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan WRI Indonesia.

Pencapaian lain dicatatkan sebagai VC pertama di Indonesia yang menandatangani Prinsip-Prinsip Investasi Bertanggung Jawab yang didukung oleh PBB. Berbagai penghargaan lain pun disematkan kepada perusahaan di pasar Asia Tenggara dari banyak institusi global.

Menatap 2023Lebih lanjut, Wilson menerangkan, inflasi yang tinggi di AS dan ...

Sumber: Investor Daily