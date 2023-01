Realisasi Kompensasi dan Subsidi Energi Tembus Rp 551,2 T

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi sepanjang 2022 tembus di angka Rp 551,2 triliun. Angka tersebut melesat lebih dari tiga kali lipat dari asumsi subsidi dan kompensasi 2022 sebesar Rp 192,7 triliun.

Ia mengatakan realisasi ini melonjak dari yang sudah dianggarkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 502,3 triliun. Realisasi ini bahkan meningkat tiga kali lipat dibandingkan anggaran APBN sebelum direvisi Perpres 98 Tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 152,5 triliun.

"Jadi Anda bisa melihat di sini bagaimana APBN melipatgandakan lebih dari tiga kali dari alokasi subsidi dan kompensasi," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).

Kenaikan realisasi subsidi dan kompensasi energi didorong oleh kenaikan harga komoditas energi global di periode ini sehingga pemerintah menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi agar kenaikan harga energi tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat.

"Kenapa? Ya untuk melindungi rakyat dan ekonomi karena kalau seluruh kenaikan komoditas-komoditas itu dibiarkan langsung melonjak tanpa dilindungi dari APBN, pasti masyarakat dan perekonomian akan langsung mengalami pelemahan yang signifikan," jelasnya.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam APBN 2022 semula sebesar US$ 63 per barrel. Lalu karena harga minyak mentah global tembus US$ 126 per barrel, pemerintah merevisi asumsi ICP dalam Perpres 98 2022 menjadi US$ 100 per barrel.

Sumber: Investor Daily