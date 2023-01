Telkom Indonesia Rebranding UseeTV GO Jadi IndiHome TV

Jakarta, Beritasatu.com - Telkom Indonesia melalui salah satu produk digitalnya yaitu UseeTV GO akan rebranding layanan aplikasi Video Over The Top (OTT) menjadi IndiHome TV.

EGM Divisi TV Video Telkom Indonesia, Dedi Suherman mengungkapkan, IndiHome TV merupakan layanan aplikasi konten tayangan video berupa ekstensi dari pengalaman menonton pada layar kaca, yang dapat dinikmati di mana pun dan kapan pun melalui berbagai media seperti handphone, tablet, dan laptop.

"IndiHome TV menyediakan berbagai hiburan, informasi, serta lifestyle berupa konten streaming digital, seperti video, movies, live TV, dan TV on Demand," jelas Dedi Suherman, Selasa (3/1/2023).

Dedi Suherman menambahkan, aplikasi IndiHome TV dilengkapi dengan beragam konten dengan genre menarik, mulai dari drama, actions, hollywood blockbusters, konten lokal, konten anak, drama celestial, siaran olah raga, komedi, hingga tayangan Bollywood.

Di dalam aplikasi tersebut, pelanggan juga dapat mengakses berbagai macam konten premium seperti tayangan live dari pertandingan Sepak Bola Liga 1, berbagai macam kompetisi dan kejuaraan bola basket seperti IBL dan FIBA, BWF dan MotoGP dan lainnya.

"Pembayarannya pun sangat mudah karena bisa menggunakan berbagai macam pilihan pembayaran digital dan layanan perbankan lainnya," tandasnya.

VP Marketing Management Telkom Indonesia, E Kurniawan menambahkan, sudah menjadi komitmen ...

Sumber: Investor Daily