Ditopang Pendapatan, Laba MNC Energy Meroket 100,1%

Jakarta, Beritasatu.com- PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) hingga November 2022 berhasil mencatat laba bersih naik 100,1% year on year yoy menjadi US$ 45,8 juta dari US$ 22,9 juta hingga November 2021. Melonjaknya pendapatan menjadi pemicu kenaikan laba perusahaan investasi yang fokus pada energi dan batu bara tersebut.

Dalam keterangan perseroan Selasa (3/1/2023), PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) mencatatkan pendapatan sebesar US$ 166,6 juta hingga November 2022, melonjak 130,2% year on year (yoy) dari US$ 72,4 juta pada periode yang sama tahun lalu. Pencapaian hingga November bahkan mengalahkan kinerja sepanjang 2021 atau meningkat 110,5% dibandingkan dengan pendapatan sepanjang 2021 sebesar US$ 79,1juta. "EBITDA hingga 11 bulan 2022 tumbuh 127,6% mencapai US$ 66,3 juta, dari US$ 29,1 juta pada periode yang sama tahun lalu," kata dia.

BACA JUGA

Cadangan Terbukti MNC Energy Investments Meningkat 20,58 Juta MT

Dari sisi neraca, total aset meningkat 107,4% dari US$ 99,9 juta sepanjang 2021 menjadi US$ 207,2 juta hingga November 2022. Total ekuitas hingga November 2022 sebesar US$ 89,0 juta setelah sempat negatif efek konsolidasi akuisisi PT Bhakti Coal Resources (BCR) ke dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan. Setelah menyelesaikan proses hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue pada November 2022, akuisisi telah dibayarkan lunas sehingga ekuitas menjadi positif dan PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) resmi mengantongi 44,1% saham IATA.

Kinerja PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) tidak lepas dari langkah manajemen menajamkan fokus investasi di sektor energi. Perseroan masih akan terus menggenjot produksi memanfaatkan momentum tingginya permintaan dan harga batu bara di pasar internasional.

BACA JUGA

MNC Energy Akuisisi Perusahaan Migas di Papua Barat

Pada tahun 2023, produksi batu bara PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) ditargetkan melebihi 7 juta MT. Dengan asumsi harga batu bara US$ 50 per MT, akan menghasilkan pendapatan US$ 350 juta. Angka tersebut akan terus meningkat seiring bertambahnya izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi dan kemampuan perseroan mendapatkan kontrak pembelian batu bara.

Hinga saat ini, PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) memiliki cadangan batu bara sebanyak 332 juta MT dari 20% keseluruhan area penambangan seluas 72.478 hektera (ha). Perseroan juga aktif mengeksplorasi 59.035 ha area yang diyakini memiliki cadangan terbukti hingga 600 juta MT untuk semua IUP.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily