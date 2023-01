IHSG Dibuka Menguat Tipis Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com – IHSG menguat tipis 2,36 poin (0,03%) ke level 6.891,11 pada awal perdagangan hari ini, Rabu (4/1/2023).

Tercatat sebanyak 556,78 juta juta saham sebesar Rp 221,7 miliar diperdagangkan di menit-menit awal dengan frekuensi perdagangan mencapai 31.379 kali transaksi. Sebanyak 181 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 98 saham terkoreksi, dan 225 saham stagnan.

Indeks Wall Street ditutup lebih rendah memulai hari perdagangan saham AS tahun 2023, dengan Dow Jones sedikit melemah sebesar 10 poin, dipicu oleh penurunan masing-masing sebesar 12,2% dan 3,7% pada saham Tesla dan Apple. Ini terjadi setelah Tesla tidak dapat mencapai perkiraan pengiriman triwulanan, dan Apple mencapai harga terendah sejak Juni 2021 karena tarifnya diturunkan karena pengurangan produksi di Tiongkok. Selain itu, USD menguat, menyambut Risalah Rapat FOMC akhir bulan ini dengan ekspektasi lebih banyak sinyal untuk pengetatan kebijakan moneter dan seterusnya. Sederet data ekonomi penting juga akan ditunggu, seperti ISM Manufacturing PMI (Des) dan JOLTs Job Openings (Nov), memberikan petunjuk ke mana ekonomi AS akan bergerak.

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, IHSG melanjutkan bullish up-swing jangka pendeknya dengan penguatan sebesar 37,7 poin menjadi 6888,76, ditopang oleh realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai Rp.2626,4 triliun; melebihi target sebesar 2.266,2 triliun (naik 30,6% YoY). Realisasi penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang juga di atas ekspektasi. IHSG juga terus melanjutkan bullish up-swing jangka pendeknya, gain sebesar 0,55% ke level 6888.76, bergerak menuju target 6950-6960 hingga level psikologis 7000 sebagai awal January Effect.

Dari pasar komoditas, harga minyak berbalik melemah di Selasa (3/1/2023). Harga brent oil turun 4,2% ke US$ 82,33 per barel, sementara harga crude oil turun 3.9% ke US$ 77,15 per barel di Selasa (3/1/2023). Pelemahan ini dipicu oleh keputusan Pemerintah Tiongkok untuk memperbesar kuota ekspor minyak yang dinilai pasar sebagai indikasi lemahnya permintaan dalam negeri.

Saham Asia-Pasifik diperdagangkan beragam pada Rabu pagi (4/1/2023). Karena investor menantikan risalah pertemuan Federal Reserve untuk bulan Desember.

S&P/ASX 200 Australia naik 0,91%, sedangkan Nikkei 225 di Jepang turun 1,6% pada jam pertama perdagangannya. Topix turun 1,11% menjelang rilis Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Jepang Jibun Bank Flash untuk Desember, setelah pembacaan sebelumnya di 48,9, yang jatuh di wilayah kontraksi. Kospi Korea Selatan jatuh 0,44%, sedangkan Kosdaq turun 0,5%.

Sumber: BeritaSatu.com