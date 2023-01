Kalbe Farma Investasi Rp 150,59 Miliar di Perusahaan Korea

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengumumkan investasi di perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), Progen Co Ltd senilai total US$ 10 juta atau sekitar Rp 150,59 miliar.

Rinciannya, investasi sekitar US$ 3 juta akan dipakai untuk membeli saham perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan produk biologi tersebut. Harga US$ 3 juta isetara 8,7 persen kepemilikan saham perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Korea Selatan (Korsel) tersebut.

"Pembelian convertible bonds (CB) yang diterbitkan oleh Progen dengan jumlah nominal US$ 7 juta dengan jangka waktu lima tahun dan YTM 5 persen,” tulis Sekretaris Perusahaan Kalbe Farma Lukito Kurniawan Gozali pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (4/1/2023).

Manajemen Kalbe Farma menyatakan, investasi tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi perusahaan dalam bidang penelitian dan pengembangan produk biologi.

Transaksi ini ditegaskan, tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha KLBF.

Sebelumnya, Kalbe Farma baru saja merampungkan pembelian saham Aventis Pharma. Semula, Kalbe mengambil alih 80% kepemilikan atas Aventis Pharma dari Sanofi Aventis Participations dan Hoechst GMBH (Sanofi) pada 22 Juli 2022.

"Dengan demikian, secara keseluruhan perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham atas 100% saham PT Aventis Pharma,” terang Lukito.

Manajemen Kalbe Farma menginformasikan, perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham (share ...

Sumber: Investor Daily