Bursa Eropa Menguat karena Inflasi Jerman & Prancis Melunak

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Rabu (4/1/2023) karena data inflasi Perancis dan Jerman menunjukkan bahwa kenaikan harga konsumen di seluruh zona euro melambat.

BACA JUGA

Melandainya Inflasi Jerman Picu Kenaikan Bursa Eropa

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup naik 1,4%, dengan saham ritel bertambah 3,3% memimpin kenaikan. Sebagian besar sektor dan bursa utama berakhir di wilayah positif. Sementara saham minyak dan gas di bursa Eropa turun 3,1%.

Jerman merilis data inflasi Desember lebih rendah dari perkiraan turun menjadi 9,6% year on year (YoY). Adapun Prancis memberikan kejutan positif pada Rabu setelah inflasi Desember melambat menjadi 6,7% dari rekor tertinggi 7,1% pada bulan November.

Sementara bursa AS terkapar pada Rabu dan suku bunga turun karena investor menantikan lebih banyak data ekonomi AS, ditambah risalah terbaru pertemuan kebijakan terbaru Federal Reserve AS (The Fed).

Bursa global akan mencari petunjuk tentang kebijakan bank sentral terkait suku bunga dan kondisi kesehatan ekonomi AS.

Sementara Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja, lebih dikenal sebagai JOLTS, dan data manufaktur ISM akan dirilis di Amerika Serikat.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC