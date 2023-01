Utang Pemerintah di Era Jokowi Naik 189,5%

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014 hingga November 2022 mengalami lonjakan hingga 189,5%. Beban utang ini akan menjadi tantangan yang berat bagi kepemimpinan Presiden berikutnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini kenaikan utang pemerintah yang sangat signifikan, kian meningkat saat pandemi Covid-19. Penumpukan utang ini pun diyakininya akan mengkhawatirkan bagi keberlanjutan APBN ke depan.

"Posisi utang tahun 2014 Rp 2.608,78 triliun dan sekarang sampai November 2022 utangnya mencapai Rp 7.554,25 triliun. Itu triliunan utang yang diwariskan pada pemimpin mendatang," ucapnya dalam diskusi Publik Indef, Kamis (5/1/2022).

Sebagaimana diketahui, utang hingga November 2022 tercatat Rp 7.554,25 triliun atau setara dengan 38,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi utang tersebut bertambah Rp 57,55 triliun jika dibandingkan dengan posisi

