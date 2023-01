Data Pekerjaan Beri Sinyal Kenaikan Bunga, Dow Jones Anjlok

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones jatuh pada perdagangan Kamis (5/1/2023) setelah data pekerjaan Amerika menunjukkan pasar tenaga kerja masih kuat. Hal ini menjadi sinyal suku bunga Federal Reserve (the Fed) akan tetap naik untuk menjinakkan inflasi.

Dow Jones Industrial Average turun 339,69 poin atau 1,02% menjadi 32.930,08 terbebani Walgreens yang turun 6,13% setelah pendapatannya memicu kerugian kuartalan. S&P 500 turun 1,16% menjadi 3.808,10 dan Nasdaq Composite tergelincir 1,47% menjadi 10.305,24. Ketiga rata-rata indeks utama berada di jalur kerugian selama 5 minggu.

Saham Bed, Bath & Beyond turun 29,88% setelah perusahaan mengatakan kekurangan dana tunai dan mempertimbangkan kebangkrutan. Adapun bank Silvergate Capital yang ramah aset kripto anjlok 42,73% setelah mengungkapkan penarikan pelanggan.

Bursa AS termasuk Dow Jones naik dari posisi terendah pada sore hari. Namun turun ketika Presiden Federal Reserve St Louis James Bullard mengatakan bahwa 2023 mungkin merupakan tahun disinflasi. Dia mencatat bahwa kebijakan saat ini tidak "cukup membatasi".

Bursa saham dibuka melemah setelah laporan penggajian swasta ADP menunjukkan bahwa pemberi kerja menambahkan 235.000 pekerjaan pada Desember, jauh di atas perkiraan ekonom. Upah juga meningkat lebih dari yang diperkirakan. Hal in menjadi tanda bahwa pasar tenaga kerja tetap panas. Kemudian di pagi hari, klaim pengangguran mingguan dirilis. Hasilnya di bawah ekspektasi dan menunjukkan penurunan klaim berkelanjutan.

"Kita akan mendapatkan gambaran keseluruhan yang lebih baik dari pasar pekerjaan besok, gaji swasta mengalahkan ekspektasi dan klaim pengangguran di bawah perkiraan, ini indikasi bahwa pasar tenaga kerja tetap tangguh," kata analis Morgan Stanley, Mike Loewengart.

Pada Jumat (6/1/2023), investor akan meninjau laporan pekerjaan Desember tentang pekerjaan dan upah per jam. Ekonom memperkirakan bahwa pemberi kerja AS menambahkan sekitar 200.000 pekerjaan pada Desember, mewakili penurunan moderat dari kenaikan bulan sebelumnya.

Angka yang lebih tinggi akan menjadi berita buruk karena teh Fed akan menilai bahwa pasar tenaga kerja masih kuat. Selain itu, investor tidak ingin melihat pertumbuhan upah, karena menandakan inflasi tinggi.

Sumber: CNBC