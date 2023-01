Dibayangi Resesi, Harga Minyak Naik karena Stok AS Turun

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 2% pada perdagangan Kamis (5/1/2022) karena data Amerika Serikat (AS) menunjukkan persediaan bahan bakar lebih rendah. Sebelumnya harga minyak membukukan pelemahan 2 hari terbesar awal tahun dalam 3 dekade karena kekhawatiran resesi global, terutama tanda-tanda ekonomi jangka pendek di dua konsumen minyak terbesar dunia, AS dan Tiongkok, melemah.

Sementara faktor yang mendorong harga naik pada Kamis yakni stok bensin AS turun 346.000 barel minggu lalu, menurut Administrasi Informasi Energi. Angka ini lebih rendah dari ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters penurunan 486.000 barel.

Stok sulingan, yang meliputi solar dan minyak pemanas, turun 1,4 juta dalam seminggu, dibandingkan ekspektasi penurunan 396.000 barel, demikian data EIA.

Namun, persediaan minyak mentah naik lebih dari yang diperkirakan sebesar 1,7 juta barel, dibandingkan ekspektasi analis kenaikan 1,2 juta barel.

Minyak mentah Brent berjangka naik US$ 1,31, atau 1,7%, menjadi US$ 79,15 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,29, atau 1,8%, menjadi US$ 74,13 per barel.

Penurunan kumulatif kedua acuan lebih 9% pada Selasa (3/1/2023) dan Rabu (4/1/2023) adalah kerugian 2 hari terbesar pada awal tahun sejak 1991, menurut data Refinitiv Eikon.

Mendukung harga di awal sesi pada Kamis adalah pernyataan operator pipa AS Colonial Pipeline, yang mengatakan Jalur 3 telah ditutup untuk pemeliharaan. Adapun pembukaan lini produk dilakukan pada 7 Januari. "Rebound harga minyak di awal sesi disebabkan penutupan pipa," kata Tamas Varga dari broker minyak PVM.

Pada Rabu, data ekonomi menunjukkan manufaktur AS terkontraksi pada bulan Desember sehingga menekan harga minyak. Selain itu, kekhawatiran gangguan ekonomi karena Covid-19 menyebar di Tiongkok karena pelonggaran pembatasan ketat.

“Pandemi Tiongkok dan tantangan pembukaan kembali membebani pasar minyak,” kata analis Julius Baer, Norbert Rücker.

Sumber: Reuters