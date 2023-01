Saham Batu Bara dan Bayan Jatuh, Low Tuck Kwong Masih Orang Terkaya?

Jakarta, Beritasatu.com - Harga saham PT Bayan Resouces Tbk (BYAN) milik Low Tuck Kwong terus melemah menyusul anjoknya harga batu bara. Akibatnya kekayaan pria asal Singapura yang sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) ini juga ikut hilang. Meski demikian, Low Tuck Kwong masih jadi orang terkaya di Indonesia.

Dalam seminggu perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham Bayan 4 hari melemah dengan total penurunan 17,9% dari level tertinggi Rp 23.400 pada 27 Desember 2022. Sementara pada perdagangan Kamis (5/1/2023), saham Bayan tergerus Rp 1.150 (5,4%) jadi Rp 19.975.

Sementara berdasarkan data The Real-time Billionaires List dari Forbes Jumat pagi WIB (6/1/2023), kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US$ 27 miliar (Rp 422 triliun) atau turun US$ 240 juta dari hari sebelumnya. Sementara pada Selasa (3/1/2023) malam, kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US$ 28,8 miliar (Rp 449 triliun).

Meski kekayaannya menurun, miliarder ini tetap menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia hingga Jumat pagi WIB atau peringkat 51 di dunia.

Di posisi kedua masih ditempati Budi Hartono dengan kekayaan US$ 21,5 miliar (Rp 336 triliun) atau turun US$ 250 juta dari hari sebelumnya.

Adapun peringkat ketiga ditempati Michael Hartono dengan harta US$ 20,6 miliar (Rp 320 triliun) atau berkurang US$ 250 juta dari hari sebelumnya.

Sementara di level global, Budi menempati peringkat 71 orang kaya dunia dan Michael di posisi 75 dunia.

