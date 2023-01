Dibuka Negatif, IHSG Berbalik Arah Positif di Awal Sesi

Jakarta, Beritasatu.com– Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan pelemahan setelah dibuka turun tipis 1,22 poin (0,02%) ke level 6.652,61 pada awal perdagangan, Jumat (6/1/2023). Namun pada 20 menit perdagangan, IHSG berbalik arah positif naik 13 poin (0,2%) menjadi 6.670.

Sementara IHSG ditutup melemah sebesar 159 poin (2,34%) ke level 6.653 pada Kamis (5/1/2023).

Tercatat sebanyak 199,92 juta juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 172,1 miliar dan frekuensi perdagangan mencapai 15.997 kali transaksi. Sebanyak 83 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 131 saham terkoreksi, dan 236 saham stagnan.

IHSG hari ini bergerak bervariasi pada rentang 6.617 - 6.654.

Dari global, pelemahan indeks-indeks Wall Street berlanjut Kamis (5/1/2023). Pelemahan terjadi ketika data ketenagakerjaan terbaru di AS menunjukan tren positif. US ADP Employment Change naik ke 235.000 di Desember 2022 dari 182.000 di November 2022 dan US Initial Jobless Claims turun ke 204.000 pada pekan yang berakhir di 31 Desember 2022 dari 223.000 di pekan sebelumnya.

Kondisi ini menjadi ruang bagi The Fed untuk kembali menaikan suku bunga acuan, setidaknya di kuartal I 2023. Hal ini kembali meningkatkan kekhawatiran resesi, terutama di AS.

Sentimen serupa turut membayangi indeks-indeks di Eropa. Mayoritas indeks di Eropa ditutup melemah di Kamis (5/1/2023). Pelaku pasar di Eropa juga masih mencerna pernyataan hawkish dari The Fed dalam risalah FOMC terbaru yang dirilis Rabu (4/1/2023) waktu setempat.

Sejumlah ekonom juga meyakini masih terlalu dini untuk mengeklaim bahwa inflasi telah mencapai puncak, khususnya di AS. Pandangan ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan The Fed Rate dan suku bunga acuan bank sentral besar lain untuk beberapa waktu ke depan.

BACA JUGA

Seluruh Sektor Saham Rontok, IHSG Siang Ini Hilang 117 Poin

Meski dibayangi kekhawatiran resesi, harga minyak mencatatkan technical rebound di Kamis (6/1/2023). Harga minyak Brent naik 1,28% ke US$ 78.84 per barel, sementara harga minyak WTI naik 1,50% ke US$ 73,93 per barel di Kamis (5/1/2023).

Bursa Asia Pasifik diperdagangkan beragam setelah Federal Reserve mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Nikkei 225 di Jepang turun 0,12% dan Topix turun 0,2%. Kospi Korea Selatan naik 0,16% meskipun Samsung Electronics melaporkan penurunan hampir 70% dalam laba kuartal terakhirnya seperti yang diharapkan. Sedangkan S&P/ASX 200 Australia naik 0,2%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily