Samsung Konfirmasikan Tanggal Peluncuran Galaxy S23

Seoul, Beritasatu.com - Setelah serangkaian bocoran serta rumor seputar seri ponsel flagship Galaxy S23, Samsung telah mengkonfirmasi tanggal peluncuran Galaxy S23. Pihak perusahaan telah mengungkapkan informasi tersebut melalui situs webnya sendiri, dan cukup dijamin bahwa perusahaan Korea Selatan tersebut akan meluncurkan Galaxy S23 pada acara peluncuran Galaxy Unpacked 2023 – Part 1.

Menurut situs Samsung untuk pasar Kolombia, acara Galaxy Unpacked berikutnya akan berlangsung pada 1 Februari 2023. Tagline untuk acara tersebut berbunyi, "Momen epik akan datang". Gambar promosi juga mengungkapkan tiga kamera belakang dari seri Galaxy S23, menampilkan cincin individu di sekelilingnya, mirip dengan yang telah tersebar di media sosialterkait bocoran Galaxy S23.

Sesuai laporan sebelumnya, seri Galaxy S23 dapat mulai dijual pada pekan kedua Februari 2023. Samsung mungkin tidak akan menaikkan harga ponsel barunya dibandingkan dengan seri Galaxy S22. Namun, tidak ada yang bisa dikonfirmasi sampai perusahaan Korea Selatan itu meresmikannya. Seperti biasa, acara Samsung Galaxy Unpacked akan disiarkan langsung di Samsung.com, Samsung Newsroom, dan saluran YouTube Samsung.

Samsung Seri Galaxy S23 diharapkan menampilkan versi yang lebih cepat dari prosesor Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X 8GB/12GB, dan penyimpanan UFS 4.0. Semua perangkat dalam jajaran—Galaxy S23, Galaxy S23+, dan Galaxy S23 Ultra—akan menjalankan Android 13 out of the box alias saat dibuka dari kemasan.

Sumber: Sam Mobile