Dukung Pebisnis RI, Penggalangan Dana Northstar US$ 90 Juta

Jakarta, Beritasatu.com— Northstar Group mengumumkan penutupan penggalangan dana tahap pertama (first close) dari Northstar Ventures I, L.P. (NSV I) dengan komitmen modal US$ 90 juta untuk mendukung pertumbuhan bisnis entrepreneur di Asia Tenggara (ASEAN), khususnya Indonesia. Namun realisasi itu di bawah target pendanaan NSV I yang ditetapkan sebesar US$ 150 juta. Dengan first close NSV I, kini Northstar Group mengelola komitmen modal gabungan sebesar US$ 2,6 miliar.

“Kesuksesan pendanaan dari modal ventura pertama kami ini kembali membuktikan kepercayaan besar terhadap kekuatan dan kapabilitas perusahaan. Kami siap mendukung lebih banyak lagi entrepreneur di Asia Tenggara untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka, baik melalui pendanaan maupun expertise kami," papar Co-Founder dan Managing Partner Northstar Group Patrick Walujo Jumat (6/1/2023).

Dengan animo dari investor existing maupun investor baru, perusahaan yakin NSV I akan mencapai penutupan penggalangan dana tahap kedua (second close) pada kuartal I 2023 dengan estimasi sebesar US$ 120 juta. Penutupan penggalangan dana tahap ketiga (third close) yang diyakini akan menjadi tahap terakhir pendanaan, dilakukan pada pertengahan 2023, dengan estimasi sebesar US$ 150 juta atau lebih.

NSV I akan fokus melakukan investasi pada perusahaan di tahap awal (early stage). Terutama yang berkantor pusat atau sebagian besar operasionalnya dilakukan di Indonesia, dengan tingkatan lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

Fokus utama dari pendanaan akan dipusatkan pada consumer internet, teknologi keuangan (fintech), dan perangkat lunak untuk bisnis. Masing-masing sektor tersebut diyakini akan terus tumbuh pesat, seiring proyeksi pertumbuhan jangka panjang di Asia Tenggara yang meyakinkan.

Portofolio investasi NSV I mencakup Makmurtech Pte Ltd (www.makmur.id), Bunker Technologies Pte Ltd, Growth Technologies SEA Pte Ltd (Flex), dan Kendaraan Listrik Nusantara Holdings Pte Ltd (Maka). Ada pula Wahyoo Holdings SG Pte Ltd (wahyoo.com), UTown Singapore Technology Pte Ltd (Jagat), dan 1BStories Pte Ltd (www.1bstories.com).

BACA JUGA

Ini Alasan Northstar Alihkan Investasi dari Komoditas ke Finansial dan Digital

NSV I didukung oleh investor-investor global yang beragam, termasuk sovereign wealth funds, investor institusi, family office, dan individu high net worth (HNWI). Dengan kesuksesan first close NSV I, kini Northstar Group mengelola komitmen modal gabungan sebesar US$ 2,6 miliar.

Northstar Group didirikan pada 2003 oleh Patrick Walujo dan Glenn Sugita. Northstar Group terdiri dari lebih dari 25 profesional yang berbasis di Singapura dan Jakarta. Northstar Group merupakan perusahaan ekuitas swasta terkemuka yang berfokus di Indonesia dan telah menunjukkan jangkauannya di kawasan Asia Tenggara.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily