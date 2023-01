PKPU Direstui, Bakrie Telecom Bisa Bernapas Lega

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten yang dulu terkenal sebagai produsen handphone Esia yakni PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) bisa sedikit melonggarkan ikat pinggang setelah mendapatkan pengakuan atas homologasi perjanjian perdamaian PKPU dari pengadilan Amerika Serikat (AS).

Dalam keterangan tertulis, Corporate Secretary Bakrie Telecom Purwoko Suatmadji menyampaikan bahwa Pengadilan Niaga New York mengakui permohonan Chapter 15, dan putusan homologasi perdamaian PKPU perseroan sebagai foreign main proceeding. Putusan Homologasi atas Perjanjian Perdamaian PKPU itu tertuang dalam surat Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Dengan demikian, Pengadilan Niaga New York telah mengeluarkan Post-Trial Memorandum of Decision tertanggal 15 April 2021 dan Order tertanggal 6 Mei 2021. Putusan itu, memberi pengakuan dari hukum negara Amerika Serikat (AS) atas putusan homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU perseroan.

Manfaat lainya yang diterima perseroan atas putusan ini, yakni pembebasan dan perlindungan kepada perseroan dan juga asetnya yang berada dalam yurisdiksi AS. Perlindungan tersebut salah satunya yakni tidak membenarkan pihak-pihak yang dimaksud pada pasal Section 101 (15) soal Bankruptcy Code dalam melakukan eksekusi aset, maupun upaya hukum lainya terhadap BTEL dan aset.

Purwoko melanjutkan, putusan homologasi atas Perjanjian Perdamaian PKPU perseroan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Perjanjian Perdamaian tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penyelesaian terhadap kewajiban utang kepada seluruh kreditur termasuk pemegang wesel senior.

Maka dari itu, perseroan akan melaksanakan seluruh kewajiban kepada para kreditur termasuk penyelesaian kewajiban atas utang yang timbul dari penerbitan wesel senior. ”Semua akan dilakukan sesuai ketentuan, tata cara, jangka waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan homologasi perjanjian perdamaian PKPU perseroan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, putusan ini menyusul adanya penggugatan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan maupun individu kepada Bakrie Telecom. Dalam gugatan tersebut, penggugat mengklaim memegang obligasi perseroan dalam denominasi dolar yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd.

Bahkan, ramai pemberitaan salah satu dari penggugat tersebut bernama Tembo Sondirya Padone yang mengaku menjadi kreditur perseroan dengan total piutang senilai US$ 86,93 juta yang bila dirupiahkan jumlahnya hampir Rp 1 triliun.

Sementara itu, dalam catatan Investor Daily, hingga September 2022, Bakrie Telecom

Sumber: Investor Daily