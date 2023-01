Bursa Asia Menguat Ditopang Sentimen AS dan Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik dibuka menguat, menyusul kebijakan Hong Kong dan Tiongkok daratan membuka perjalanan bebas karantina selama akhir pekan dan harapan the Federal Reserve melonggarkan kebijakan.

S&P/ASX 200 naik 0,71%, Kospi Korsel naik 2%, Hang Seng Hong Kong naik 1,14%, indeks komposit Shanghai naik 0,35%.

Beijing telah membuka perbatasan yang ditutup sejak dimulainya pandemi Covid-19. Ada harapan pelonggaran pembatasan akan menyebabkan ledakan industri pariwisata, terutama bagi Hong Kong.

Sentimen di Wall Street mendapat dorongan minggu lalu. Inflasi telah mereda dari puncak 9,1 persen pada Juni menjadi 7,1 persen pada November, dan investor telah berharap untuk tanda-tanda yang dapat mendorong The Fed untuk melonggarkan suku bunga tinggi. Fed fund futures sekarang menyiratkan sekitar 25% peluang kenaikan setengah poin di bulan Februari, turun dari sekitar 50% sebulan lalu.

Investor sangat sensitif terhadap apa pun yang mungkin dikatakan Ketua Fed Jerome Powell pada konferensi bank sentral di Stockholm pada hari Selasa.

Ini juga meningkatkan pentingnya data indeks harga konsumen (CPI) AS pada hari Kamis, yang diperkirakan akan menunjukkan inflasi tahunan melambat ke level terendah 15 bulan sebesar 6,5% dan tingkat inti turun menjadi 5,7%.

Harga minyak stabil untuk saat ini setelah meluncur sekitar 8% minggu lalu di tengah kekhawatiran permintaan.

Brent naik 26 sen menjadi $78,83 per barel, sementara minyak mentah AS naik 30 sen menjadi $74,07 per barel.

