IHSG Dibuka Menguat, Uji Level 6.700

Jakarta, Beritasatu.com – IHSG dibuka menguat 6,66 poin (0,10%) ke level 6.691,22 pada sesi I perdagangan, Senin (9/1/2023). IHSG hari ini bergerak bervariasi pada rentang 6.690-6.705.

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia, pergerakan IHSG pekan ini masih dipengaruhi sentimen dari pekan lalu. Sederet data ekonomi global dirilis Jumat lalu, seperti UK Construction PMI (Des) yang turun ke 48,8 (lebih rendah dari perkiraan dan periode sebelumnya), dan IHK zona Eropa (Des) mulai turun ke 9,2 % YoY. Namun demikian, inflasi inti masih menunjukkan peningkatan sebesar 5,2% YoY dibandingkan 5,0%. Pembacaan sejumlah data dari AS, seperti: Nonfarm Payroll (Des.) sebesar 223.000 (vs sebelumnya 256.000), Tingkat Pengangguran (Des) sebesar 3,5% (lebih rendah dari sebelumnya 3,6%), dan ISM PMI non-manufaktur (Des) di 49,6 (vs sebelumnya 56,5) menutup kalender ekonomi minggu lalu dengan beberapa pertimbangan seputar bagaimana data akan memengaruhi kebijakan moneter bank sentral AS.

IHSG akhirnya mampu rebound di level support 6.640-6.600, menggunakan posisi terendah sebelumnya di bulan Juli, didukung oleh divergensi positif RSI. Hal ini menumbuhkan harapan penguatan hari ini dapat berlanjut dengan target jangka pendek di sekitar 6700-6715 sebelum bergerak menuju MA10 & MA20 di sekitar 6820-6825.

NHKSI Research menyarankan para investor/trader pasar modal Indonesia untuk tetap menerapkan pengelolaan uang bijak dalam keputusan trading mereka, dengan strategi pembelian bertahap yang dianggap paling aman untuk saat volatilitas tinggi seperti saat ini.

Tercatat sebanyak 215,3 juta juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 124,87 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 15.143 kali transaksi. Sebanyak 165 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 57 saham terkoreksi, dan 255 saham stagnan.

Bursa Asia-Pasifik dibuka menguat, menyusul kebijakan Hong Kong dan Tiongkok daratan membuka perjalanan bebas karantina selama akhir pekan dan harapan the Federal Reserve melonggarkan kebijakan.

S&P/ASX 200 naik 0,71%, Kospi Korsel naik 2%, Hang Seng Hong Kong naik 1,14%, indeks komposit Shanghai naik 0,35%.

Sumber: BeritaSatu.com