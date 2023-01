OPSI: Aturan Alih Daya dalam Perppu Cipta Kerja Menimbulkan Ketidakpastian

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja justru menambah ketidakpastian bagi pengusaha dan buruh.

Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan menyoroti sejumlah pasal yang menyebabkan Perppu Cipta Kerja menambah ketidakpastian terhadap sektor ketenagakerjaan.

“Penambahan dan revisi beberapa pasal di Perppu No. 2 adalah bentuk ketidakcakapan dan tidak berkualitas Pemerintah dan DPR dalam menyusun UU Cipta Kerja,” ucap Timboel saat dihubungi pada Minggu (8/1/2023).

Timboel mengatakan dalam pasal 64 UU Cipta Kerja pemerintah memunculkan kembali Pasal 64 tentang alih daya (outsourcing), yang sebelumnya dihapus di UU Cipta Kerja, tidak memberikan kepastian kerja bagi pekerja dan pengusaha. Kehadiran Pasal 64 ini tidak memuat kepastian penggunaan pekerja alih daya yaitu hanya untuk pekerjaan yang bersifat penunjang, seperti yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 64 ini hanya mengamanatkan pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya, yang ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

BACA JUGA

Kemenaker: Perppu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Alih Daya

“Diamanatkannya jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan di tingkat PP akan membuka ruang bebas kepada Pemerintah mengatur dan merevisinya sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pekerja dan pengusaha,” tandas Timboel.

Seharusnya Perpu Cipta Kerja menyatakan secara tegas bahwa pekerjaan yang bisa dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, seperti yang dimuat dalam UU No. 13 Tahun 2003. Bila ketentuan ini dimuat di tingkat UU maka akan sulit untuk diubah, dan ini akan memberikan kepastian kepada pekerja dan pengusaha.

“Terbitnya Pasal 64 di Perpu no. 2 menambah banyak pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang diturunkan ke tingkat PP. Sebagai contoh, Pasal tentang kompensasi PHK yang sebelumnya ada di UU No. 13 Tahun 2003, saat ini diatur di PP no. 35 Tahun 2021 yang isinya lebih rendah,” kata Timboel.

Baca selanjutnya

UU Cipta Kerja tidak merevisi Pasal 84 UU No. 13 Tahun ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily