Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia Dinilai On the Right Track

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kamrussamad menilai kebijakan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 sudah on the right track atau berada di jalan yang tepat.

Berbagai kebijakan yang disiapkan di 2023 juga diyakini dapat mendorong perekonomian, salah satunya alokasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung sektor UMKM.

"Peningkatan alokasi KUR 2023 merupakan salah satu faktor pendorong sektor UMKM," ujar Kamrussamad yang juga Anggota Komisi XI DPR dalam forum Economic Outlook 2023: Optimis atau Waspada yang digelar HIPKA, di Jakarta, Senin (9/1/2023).

Namun diakui Kamrussamad, tidak sedikit tantangan dan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di 2023 dan tahun-tahun mendatang, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas sebagai pemantik penciptaan lapangan kerja baru, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi setiap tahun.

"Tetapi saya cenderung optimistis di 2023 ketimbang pesimis,” kata Kamrussamad.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia (BI) Edhie Purnawan juga menyinggung keberadaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Edhi menilai UU P2SK akan membawa arus positif dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Apalagi, kata Edhi, UU P2SK juga memberikan wewenang yang lebih besar bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Saya kira tepat UU P2SK ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem pembayaran, kemudian turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Edhi.

Sumber: BeritaSatu.com