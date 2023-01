Jerome Powell Disebut Bisa Hentikan Perang Rusia-Ukraina

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Edhie Purnawan menilai kebijakan ekonomi dan finansial memiliki kekuatan yang besar untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina.

Edhie menilai, bukan pemimpin-pemimpin negara seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky, maupun Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

"Tokoh kunci yang bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina adalah Gubernur Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell melalui kebijakan suku bunga," kata Edhie dalam forum Economic Outlook 2023 Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Edhie menyampaikan, dari sisi financial market, bonds yang diciptakan oleh Amerika Serikat nilainya kira-kira US$ 30 triliun. Sementara, bonds yang diciptakan oleh Eropa Barat sekitar US$ 20 triliun.

Sehingga, bila ditotal dari dua bagian benua besar yang menguasai 90% creation of bonds tersebut mencapai US$ 50 triliun. Di sisi lain, Jerome Powell terus menaikkan suku bunga. Di 2022 saja, kenaikannya sudah mencapai 425 basis poin.

“Kira-kira katakanlah misalnya kenaikan dari biaya untuk memegang bonds sekitar 3,5%, maka 3,5% dikalikan US$ 50 triliun nilainya kira-kira US$ 1,5 triliun,” jelas Edhie.

Biaya tersebut, menurut Edhie, terlalu mahal untuk financial market di negara-negara maju di Eropa dan Amerika.

"Kita baru baca beberapa hari lalu, Amerika menggelontorkan sejumlah dana kepada Ukraina untuk membeli senjata, tetapi dengan nilai yang lebih rendah. Artinya apa? tidak hanya kekuatan-kekuatan politik yang bisa menghentikan perang Rusia melawan Ukraina, tapi juga kekuatan ekonomi dan finansial," urai Edhie.

"Beban yang kira-kira nilainya US$ 1,5 triliun sampai US$ 2 triliun, itu terlalu berat bagi financial market di Amerika dan Eropa. Karena itu, beberapa pendapat mengatakan orang yang bisa menghentikan perang Rusia dan Ukraina itu bukan Putin, bukan Zelensky, bukan Joe Biden, apalagi Sekjen NATO, tapi orang yang bisa menghentikan perang itu Jerome Powell,” tambahnya.

