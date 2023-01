Harga Emas Dekati Level Puncak 8 Bulan karena Dolar Loyo

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat mencapai level tertinggi 8 bulan pada Senin (9/1/2022), karena pelemahan dolar. Sementara pejabat Federal Reserve (The Fed) mengulangi sikap agresif menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 1.870,45 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 9 Mei 2022 di awal sesi pada US$ 1.881,5. Adapun harga emas berjangka AS ditutup naik 0,4% ke US$ 1.877,8.

Sementara dolar mendekati level terendah dalam 7 bulan, membuat emas lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Acuan imbal hasil Treasury atau obligasi pemerintah tenor 10 tahun AS mencapai posisi terendah 3 minggu.

“Suku bunga sepertinya akan terus tinggi, tetapi memiliki batas atas, dan pasar menghargai itu,” kata analis strategi pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

“Secara teknis, emas sepertinya memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak naik karena telah melewati semua titik resistensi."

Sementara Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa kenaikan suku bunga 50 basis poin atau 25 bps sangat memungkinkan pada pertemuan 31 Januari-Februari mendatang.

Adapun pada pertemuan 1 November, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic berkomentar diperlukan kehati-hatian dalam tingkat kalibrasi suku bunga. Dia juga berpendapat bunga tetap lebih tinggi hingga 2024.

Suku bunga tinggi meredupkan daya tarik emas batangan sebagai lindung nilai inflasi. Selain itu meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Trader sekarang menunggu pidato Ketua Fed Jerome Powell pada konferensi bank sentral di Stockholm Selasa (10/1/2023) dan mengamati dengan cermat data indeks harga konsumen AS yang akan dirilis akhir pekan ini. Data ini akan menjadi panduan kenaikan suku bunga AS.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,5% menjadi US$ 23,69 per ons, platinum stabil di US$ 1.090,5, dan paladium turun 1,8% menjadi US$ 1.773,25.

Sumber: CNBC