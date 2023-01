BRI Danareksa Rekomendasi Buy untuk Saham GOTO, Potensi Upside 106,3%

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah rumor yang merebak tentang cash runway PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan beli (buy) saham GOTO dengan potensi kenaikan atau upside hingga 106,3%.

Perusahaan sekuritas yang berbasis di Indonesia tersebut menyatakan keyakinannya bahwa GOTO mampu mencapai margin kontribusi positif di kuartal 3 tahun ini dan EBITDA positif di tahun 2025 bahkan sekalipun tanpa proses pendanaan.

Laporan ini menunjukkan bahwa GOTO mempunyai kas yang cukup untuk berada di jalur mencapai profitabilitas. Adapun margin kontribusi adalah rasio nilai dari profitabilitas dari masing-masing produk yang ada di perusahaan GoTo, sebelum dikurangi oleh biaya headquarter atau operational expenses (opex).

“Kami terus percaya bahwa GOTO dapat mencapai margin kontribusi positif di kuartal 3 2023 dan EBITDA dapat tercapai di tahun 2025 bahkan tanpa penambahan modal baru,” ujar Niko Margaronis Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas (9/1/2022).

BRI Danareksa Sekuritas memproyeksikan total nilai transaksi bruto (GTV) GOTO dapat bertumbuh sekitar Rp 6 triliun di kuartal 4 2022, sejalan dengan target perusahaan atau bahkan bisa lebih karena terbantu dengan musim liburan.

Lebih lanjut, BRI Danareksa Sekuritas memproyeksikan kenaikan pendapatan GOTO tahun 2023 menjadi Rp 22,93 triliun dari 13,03 triliun di 2022 dan penurunan kerugian rugi EBITDA tahun 2023 menjadi Rp 16,47 triliun dari 25,77 triliun di 2022.

Beberapa faktor pendukung dari kalkulasi tersebut adalah perubahan skema biaya baru untuk official store Tokopedia, peluncuran layanan premium Gojek di Indonesia dan Singapura, hingga penetrasi pasar GoPay.

“Kenaikan take-rate [komisi] Tokopedia untuk Official Store dapat membantu meningkatkan take rate Tokopedia ke 4 persen di kuartal 2 2023.

Di segmen layanan finansial, GoPay tetap menjadi katalis adopsi layanan lain di GoTo Financial, seperti GoBiz, GoModal, dan GoKasir. GoTo Financial berpeluang memanfaatkan digitalisasi UMKM yang yang diharapkan pemerintah dapat mencapai Rp 30 juta di tahun 2030.

Berbagai faktor tersebut mendorong BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham GOTO dengan target harga Rp 196.

Target harga tersebut telah mempertimbangkan penurunan minat investor global terhadap saham sektor teknologi dan penetrasi pasar digital di Indonesia yang masih sangat besar. Rekomendasi BRI Danareksa menyusul laporan riset Samuel Sekuritas minggu lalu yang mengubah rekomendasinya dari hold atau menjadi beli untuk GOTO.

Di sisi lain, saham teknologi mulai balik arah seiring dengan penantian data ekonomi AS yang membaik dan arah kebijakan bank sentral AS, The Fed.

"Pada akhirnya, jika Fed mengendalikan inflasi, saham teknologi punya peluang menjadi pemimpin pasar, tapi Fed masih menyesuaikan kebijakan dalam 6-8 delapan bulan lagi," kata Chris Zaccarelli Kepala Investasi di Independent Advisor Alliance, dikutip Investing.

