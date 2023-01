Makin Kencang! Harga Emas Dekati Level Tertinggi 8 Bulan

London, Beritasatu.com— Harga emas diperdagangkan mendekati level tertinggi 8 bulan pada Selasa (10/1/2023) melanjutkan penguatan awal tahun tahun 2023, didukung turunnya imbal hasil obligasi dan pelemahan dolar.

Harga emas di pasar spot mencapai US$ 1.881,5 per troy ons pada Senin (9/1/2023), tertinggi sejak 9 Mei, sebelum mereda karena pejabat Federal Reserve AS (The Fed) mengisyaratkan kebijakan moneter agresif lebih lanjut untuk memerangi inflasi.

Sementara harga emas Selasa naik 0,32% pada US$ 1.877,56 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 0,1% pada US$ 1.876,5.

Laporan pekerjaan AS Jumat (13/1/2023), yang menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat meskipun upaya Fed untuk mendinginkan pertumbuhan, mengirim imbal hasil Treasury AS dan dolar lebih rendah. Hal ini memberi dorongan buat emas.

"Logam juga didukung pembukaan kembali di Tiongkok dengan gambaran pasar emas yang sangat ramai melihat permintaan pra-Lunar dan PBoC (Bank Rakyat Tiongkok) mengumumkan telah membeli 62 ton emas selama 2 bulan terakhir tahun ini," kata Kepala Strategi Komoditas Saxo Bank, Ole Hansen.

Hansen mengatakan fokus minggu ini akan tertuju pada angka inflasi AS Kamis dan menempatkan "rintangan besar berikutnya" untuk emas di US$ 1.896 per ons.

