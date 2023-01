2023 IHSG Bisa 7.880, Saham Perbankan dan Konsumsi Jadi Andalan

Jakarta, Beritasatu.com– Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada 2023 dapat mencapai 7.880 atau tumbuh 15% dari posisi akhir 2022. Saham perbankan dan konsumsi dapat menjadi pilihan investor.

“Sepanjang Januari, kami memprediksi IHSG dapat mencapai 6.953 berdasarkan analisis teknikal,” ungkap Senior Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Martha Christina di Jakarta Selasa (10/1/2023).

Pergerakan IHSG bulan ini akan terbatas dengan support-resistance 6.739-7.084, karena investor masih wait and see terhadap data makroekonomi. Investor juga akan memperhatikan nilai jual bersih asing (net sell) yang sudah Rp 1,7 triliun pada pekan pertama Januari, menyusul Rp 20 triliun sepanjang Desember. “Minimnya transaksi di awal Januari ini juga terlihat dari wait and see investor terhadap data ekonomi terbaru dan jelang pengumuman Fed Rate pada awal Februari mendatang,” ungkapnya.

Pada bulan ini Martha menjatuhkan pilihan pada dua sektor saham yaitu perbankan dan barang konsumsi dengan pilihan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), dan PT Indofood ICB Sukses Makmur Tbk (ICBP).

Senior Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, mengatakan faktor makroekonomi yang sedang ditunggu-tunggu investor dalam waktu dekat adalah keputusan suku bunga The Fed pada awal Februari. “Berdasaarkan data yang dikompilasi CME dan Bloomberg, mayoritas pelaku pasar global memprediksi suku bunga acuan Fed Fund Rate akan dinaikkan 25 bps menjadi 4,5%-4,75% dari posisi saat ini 4,25%-4,5%,” tutur Nafan.

Nafan menambahkan pilihan saham pada 2023 bisa memanfaatkan momentum aksi koorporasi serta kinerja emiten.

Sumber: Investor Daily