Harga Minyak Mentah Naik 3% Ditopang Pemulihan Tiongkok

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat 3% ke level tertinggi satu minggu pada Rabu (11/1/2023), ditopang harapan pemulihan permintaan ekonomi global yang lebih baik dan kekhawatiran atas dampak sanksi produksi minyak mentah Rusia.

Kontrak minyak mentah Brent berjangka naik US$ 2,57 (3,2%) menjadi US$ 82,67 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 2,29 (3,1%) menjadi menetap di US$ 77,41.

Kedua tolok ukur tersebut mencapai level tertinggi sejak 30 Desember, dengan WTI naik untuk hari kelima berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Oktober dan Brent naik untuk hari ketiga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Desember.

Ekuitas global naik di tengah harapan bahwa angka inflasi dan pendapatan AS yang akan dirilis pada Kamis akan menunjukkan ekonomi yang tangguh dan menghasilkan laju kenaikan suku bunga yang lebih lambat.

Jika inflasi datang di bawah ekspektasi, itu akan mendorong dolar lebih rendah, kata analis, yang dapat meningkatkan permintaan minyak karena membuat minyak mentah lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lain.

Sumber: Reuters