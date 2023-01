IHSG Dibuka Menguat ke 6.601 Seiring Bursa Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 15,65 poin (0,24%) menjadi 6.601 pada perdagangan Kamis (12/1/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI), pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi faktor inflasi AS. Sementara untuk investor lokal, NHKSI masih merekomendasikan wait and see.

Advertisement

Indeks Dow Jones terus menguat dengan naik 0,8% atau 268 poin, diikuti oleh Nasdaq +1,8% dan S&P500 +1,3% setelah pelaku pasar memperkirakan data inflasi Desember akan menunjukkan penurunan, dilihat dari data tenaga kerja Desember, yang juga mulai menyempit. Para ekonom memperkirakan inflasi CPI turun menjadi 6,5% YoY (Des) dari 7,1%, didukung oleh harga mobil yang lebih rendah, harga minyak, dan harga sewa rumah. Kemudian Fed diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneternya. Kenaikan indeks Wall Street karena sentimen dari sektor perbankan, di mana laporan kinerja triwulanan akan mulai dipublikasikan Jumat ini. Selain itu, investor telah menurunkan ekspektasi mereka pada pendapatan karena kenaikan biaya, namun hal ini kemungkinan dapat mengurangi kejutan negatif yang mungkin muncul.

Di sisi lain, IHSG terus mengalami penurunan sebesar 38 poin, ditutup di 6584, di tengah penguatan rupiah di negara-negara berkembang, dengan kurs Rp 15.527/USD, menguat 62 poin (0,4%). Investor mulai menganalisis prospek ekonomi dunia, di mana Bank Dunia juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 1,7% dari 3%. IHSG sempat menguji level support yang lebih rendah di low 6558, meskipun masih bisa ditutup sedikit di atas trendline jangka pendek. Meski anjuran wait & see masih mendominasi, namun pembelian bertahap saham-saham blue chip di area support mulai diminati sebagai pilihan kedua. Jika technical rebound terjadi karena RSI masih konsisten menunjukkan divergensi positif, maka target terdekat yang bisa dicapai adalah 6650-6700 atau 6750-6780.

Semalam di Wall Street, indeks saham utama ditutup lebih tinggi. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan angka inflasi menunjukkan bahwa harga turun sebesar 0,1% di bulan Desember dari bulan November.

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 268,91 poin atau 0,80% pada 33.973,01. S&P 500 naik 1,28% menjadi berakhir pada 3.969,61. Nasdaq Composite menguat 1,76%, ditutup pada 10.931,67.

Nikkei 225 datar sementara Topix naik 0,26%. Kospi Korea Selatan naik tipis 0,21%, sementara Kosdaq bertambah 0,15%.

Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,89% pada awal perdagangan. Komposit Shanghai Tiongkok Daratan naik tipis 0,11% dan Shenzhen naik 0,31%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com