Bangkit, Kinerja Maskapai Penerbangan Nasional Diapresiasi

Jakarta, Beritasatu.com - Kinerja maskapai penerbangan nasional di tengah kondisi industri penerbangan yang mulai bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan apresiasi dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

“Semoga prestasi ini semakin memacu kinerja penerbangan nasional, menjadi momentum pemulihan, dan akan semakin memajukan industri penerbangan nasional,” kata Menhub di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Advertisement

Menhub menyampaikan, beberapa waktu lalu Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai penerbangan global paling tepat waktu sepanjang tahun 2022 (The Most Punctual Global Airline) oleh Official Airline Guide (OAG) Flightview, sebuah lembaga riset internasional yang melakukan pemeringkatan ketepatan waktu atau on time performance (OTP) maskapai penerbangan global.

BACA JUGA

Tiket Pesawat Melejit, Kemenhub Ingatkan Maskapai Jangan Curang

Baca selanjutnya

Garuda Indonesia berhasil meraih peringkat pertama tingkat OTP sebesar 95,63 persen, ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA