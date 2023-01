Kendalikan Laju Inflasi, Pemerintah Terapkan Strategi 4K

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad dalam acara seminar nasional Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Ekonomi Daerah 2023 yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara hybrid, Kamis, 12 Januari 2023. (Foto: Beritasatu Photo/Herman)