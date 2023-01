Minyak Mentah Dunia Naik 1% Ditopang Data Inflasi AS

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik lebih dari 1% pada Kamis (12/1/2023). Sentimen pendorong harga antara lain adalah melambatnya inflasi AS dan harapan pulihnya permintaan Tiongkok.

Indeks harga konsumen AS turun 0,1%, menunjukkan inflasi sekarang dalam tren penurunan yang berkelanjutan. Pengimpor minyak utama Tiongkok membuka kembali ekonominya setelah berakhirnya pembatasan Covid-19 yang ketat, meningkatkan harapan akan permintaan minyak yang lebih tinggi.

Minyak mentah Brent menetap di US$ 84,03 per barel, naik US$ 1,36 (1,7%). Minyak mentah antara West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di US$ 78,39 per barel, naik 98 sen (1,3%).

Turut mendorong harga minyak, dolar AS jatuh ke level terendah hampir 9 bulan terhadap Euro setelah data inflasi mengangkat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan kurang agresif dengan kenaikan suku bunga.

"Pasar menantikan data CPI dan kemungkinan kuat angka tersebut akan menyebabkan penurunan dolar, dengan korelasi terbalik yang meningkatkan penawaran minyak mentah. Minyak Mentah sekarang menikmati dolar yang lemah,” kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho di New York.

Pada Rabu (11/1/2023), kedua tolok ukur minyak melonjak 3% di tengah harapan prospek ekonomi global mungkin tidak sesuram yang dikhawatirkan banyak orang.

Sumber: Reuters