Kena Tipu US$ 175 Juta, JPMorgan Gugat Pendiri Situs Beasiswa

New York, Beritasatu.com - Bank terbesar di AS JPMorgan Chase pada hari Kamis (12/1/2023) menutup situs web Frank, platform yang memberikan beasiswa kuliah, yang dibelinya seharga US$ 175 juta. JPMorgan menuduh pendiri perusahaan membuat hampir 4 juta akun pelanggan palsu.

JPMorgan mengakuisisi Frank pada September 2021. Saat itu perusahaan menilai startup yang didirikan oleh Charlie Javice sebagai platform perencanaan keuangan perguruan tinggi dengan pertumbuhan tercepat yang digunakan oleh lebih dari 5 juta siswa di 6.000 institusi.

Beberapa bulan setelah transaksi, JPMorgan mulai curiga. Ternyatam, dari 400.000 email yang dikirim ke pelanggan Frank, sekitar 70% email mental, mengindikasikan email tersebut tidak digunakan.

JP Morgan menduga Javice telah berbohong kepada bank tentang skala startupnya. Menurut JPMorgan, Javice menggunakan data scientist untuk membuat jutaan akun palsu.

"Javice memutuskan untuk berbohong, termasuk berbohong tentang kesuksesan Frank, skala Frank, dan penetrasi pasar Frank untuk mendorong JPMC membeli Frank seharga $175 juta," kata bank tersebut.

Javice dalam materi presentasi dan melalui presentasi verbal, mengklaim memiliki lebih dari 4,25 juta siswa.

"Alih-alih mendapatkan bisnis dengan 4,25 juta siswa, JPMorgan memiliki bisnis dengan ...

Sumber: CNBC.com