CEO Apple Tim Cook Minta Gajinya Dipotong 40%

California, Beritasatu.com - Meskipun sukses memimpin Apple, tetapi CEO Tim Cook meminta gajinya dipotong hingga 40% menjadi US$ 49 juta (total kompensasi) pada 2023.

Pada tahun 2022, Cook membawa pulang US$ 99,4 juta, di antaranya US$ 83 juta dalam bentuk stock awards, US$ 3 juta gaji, dan US$ 13,4 juta dalam bentuk kompensasi lainnya.

Advertisement

Dalam keterbukaan informasi Apple kepada Securities and Exchange Comission alias OJK-nya AS, keputusan Cook berdasarkan masukan dari pemegang saham.

"Komite Kompensasi menyetujui target kompensasi tahunan para eksekutif kami untuk 2023, termasuk perubahan kompensasi kepada Mr. Cook, yang diajukan Mr. Cook sendiri," tulis Apple dalam keterbukaannya.

Dewan Apple memuji kinerja Cook, dan mengatakan mereka percaya pada keputusan strategis jangka panjang CEO. Apple mencatatkan penjualan dan laba 2022 melebihi target yang telah ditetapkan.

Baca selanjutnya

Kompensasi yang diterima eksekutif Apple menjadi sorotan para pemegang saham institusi ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: MacRumors.com