Terbitkan 1 Miliar Saham, Perusahaan TI Aviana Bidik Rp 100 M

Jakarta, Beritasatu.com - Mengawali awal tahun baru 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan emiten baru di sektor teknologi. Salah satunya perusahaan integrated digital IT hub terbesar di Indonesia, PT Aviana Sinar Abadi Tbk (Aviana) yang akan melepas 1 miliar lembar saham melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Dengan harga IPO di kisaran Rp 100 - Rp 101 per lembar saham, Aviana akan mendapat dana segar Rp 100 miliar, atau US$ 6,4 juta. Secara bersamaan Aviana juga akan menerbitkan 1,4 miliar waran Seri I dengan perbandingan 5 saham baru mendapatkan 7 waran seri I.

"Dana IPO sekitar 51,02% digunakan sebagai modal kerja dan belanja modal bagi anak usaha yaitu PT Digital Nata Karya (DNK)," kata Direktur Utama PT Aviana Sinar Abadi Tbk Panji Pramana belum lama ini.

Lalu sekitar 27,55% untuk belanja modal anak perseroan yang lain, yaitu PT Aviana Sinar Anugerah (ASA). Sedangkan sisanya sekitar 21,43% modal kerja dan belanja modal Aviana.

Berdiri sejak tahun 2013, Aviana memiliki fokus mengembangkan perangkat lunak untuk bisnis digital. Aviana mempunyai lebih 1.200 partner digital dan pengelolaan transaksi hingga 180 juta transaksi setiap bulannya. Melalui ekosistem digitalnya, Aviana membuka 450.000 UMKM digital di seluruh Indonesia.

Perseroan bergerak dalam penggembangan layanan teknolgi dari front-end service, back-end service, hingga supporting system service. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu melalui IRSX, adalah platform software product management yang memiliki fitur untuk menjalankan bisnis digital. Fitur-fitur yaitu seperti pengaturan produk, harga, tampilan, hingga pembukuan dapat diakses melalui software yang dikembangkan Aviana.

Selain itu, Aviana menggembangkan add-on feature atau bisa menjadi produk stand-alone yang dapat di-plug-and-play- kan ke dalam platform IRSX.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Aviana memiliki visi mendorong digitalisasi bisnis di seluruh Indonesia hingga ke pelosok. “Kami harap dengan langkah yang kami ambil ini, dapat membawa dampak yang positif bagi digitalisasi bisnis di Indonesiam” kata Panji.

Sumber: Investor Daily