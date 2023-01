Momentum Bullish, Kripto Diproyeksi Menguat Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com– Pergerakan aset kripto pada pekan ini diproyeksi akan menguat karena momentum perdagangan pekan lalu yang berada di zona hijau. Pada perdagangan Sabtu (14/1/2023) jam 02.00 WIB, Bitcoin menguat 10,7% ke U$ 20,870.70 dengan volume transaksi U$ 45,10 miliar dan kapitalisasi U$ 402,31 miliar. Kenaikan harga bitcoin berhasil mendorong kepercayaan diri pelaku pasar kripto di awal pekan ini atau Senin 16 Januari 2023.

BACA JUGA

Meski 2022 Fluktuatif, Tahun Ini Investor Percaya Aset Kripto Akan Bertahan

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan, pada pekan lalu cocok diberi label green weekend karena seluruh aset kripto mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan Minggu. Bitcoin naik di atas US$ 20.000, atau untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 bulan.

Advertisement

Total kapitalisasi pasar kripto mengalami kenaikan 4,63%, ke US$ 938.122 miliar, dengan level tertinggi pada US$ 956,061 miliar, dan level terendah berada pada US$ 895,279 miliar. “Sedangkan untuk perdagangan di awal pekan ini, Bitcoin kemungkinan dibuka fluktuatif dengan tren menguat di kisaran US$ 20.195,20 21.567,30,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (16/1/2023).

Analis dan Komisaris PT Orbi Trade Berjangka Vandy Cahyadi mengatakan, kenaikna harga bitcoin sebagai aset dengan kapitalisasi terbesar mendorong kepercayaan diri pelaku pasar aset kripto. Hal tersebut terlihat dari kenaikan fear and greed index yang berhasil menyentuh level 46,naik 15 poin dari hari sebelumnya, 13 Januari 2023.

“Bitcoin saat ini tengah dalam momentum bullish setelah laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) yang dirasakan positif diikuti oleh reli yang kuat di seluruh pasar aset kripto dan pasar saham,” kata Vandy.

Sementara itu, pasar secara teknis masih bear market dibandingkan minggu lalu. Meski demikian hal ini sudah dinilai membaik. Berdasarkan Fear and Greed index, metrik khusus kripto yang mengukur sentimen menggunakan lima sumber tertimbang, perasaan investor tentang pasar mencapai level tertinggi bulanan.

“Namun, pasar harus berhati-hati, kenaikan bitcoin yang cepat, akan rawan dengan koreksi karena bitcoin sedang mencari arah fundamental,” tutup vandy.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily