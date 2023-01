Hari Ini Senin 16 Januari, Harga Minyak Diprediksi Melambung

Jakarta, Beritasatu.com– Harga minyak dunia diperkirakan akan melanjutkan penguatan pada perdagangan di Senin (16/1/2023) setelah pada perdagangan Jumat (13/1/2023) naik US$ 1.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, harga minyak Jumat lalu membukukan kenaikan mingguan terbesar sejak Oktober, karena pelemahan dolar AS ke level terendah 7 bulan dan lebih banyak indikator menunjuk ke arah peningkatan permintaan dari importir minyak utama Tiongkok.

“Sedangkan dalam perdagangan hari ini Senin 16 Januari 2023 harga minyak akan diperdagangkan menguat di rentang US$ 78,90-US$ 81,90 per barel,” tuilis Ibrahim dalam risetnya, Senin (16/1/2023).

Analis dan Komisaris PT Orbi Trade Berjangka Vandy Cahyadi mengatakan, indeks dolar AS merosot ke level terendah dalam lebih dari 7 bulan, sehari setelah data menunjukkan inflasi turun pada Desember untuk pertama kalinya dalam 2,5 tahun, memberi harapan Federal Reserve (The Fed) akan memperlambat kenaikan suku bunga.

Greenback yang lebih lemah cenderung meningkatkan permintaan minyak, membuatnya lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

“Pembelian minyak mentah Tiongkok baru-baru ini dan peningkatan lalu lintas jalan di negara itu juga memicu harapan pemulihan permintaan di ekonomi terbesar kedua di dunia itu setelah pembukaan kembali perbatasannya dan pelonggaran pembatasan Covid-19 setelah protes tahun lalu,” kata Vandy.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, termasuk Rusia (OPEC+) akan bertemu pada bulan Februari untuk menilai kondisi pasar, dan ada beberapa kekhawatiran bahwa kelompok tersebut dapat memangkas produksi minyak lagi untuk mengangkat harga setelah penurunan baru-baru ini.

"Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah jika ini diterjemahkan juga menjadi impor minyak mentah Tiongkok yang lebih tinggi dan jika badan energi (IEA, OPEC) merevisi perkiraan permintaan (kuartal pertama) mereka," jelas Vandy.

OPEC+ telah mengumumkan pengurangan produksi 2 juta barel per hari pada Oktober karena harga minyak global turun di bawah US$ 90 per barel.

Sumber: Investor Daily