Investor Tunggu Data Neraca Perdagangan, IHSG Pekan Ini Akan Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan ini berpotensi naik didorong penurunan inflasi di Amerika Serikat (AS) setelah turun 0,64% ke level 6.641 pada pekan lalu. Investor di dalam negeri menunggu data neraca perdagangan.

Direktur Equator Swarna Capital Hans Kwee menerangkan awal pekan ini, pelaku pasar akan menanti data neraca perdagangan Indonesia pada Senin (16//12023) yang diperkirakan kembali positif dan suku bunga acuan BI yang diperkirakan tetap di level 5,5%.

Sebenarnya, kata Hans Kwee, penurunan inflasi AS sejatinya sudah terjadi sejak Desember 2022 dan diperkirakan terus berlanjut. Untuk itu, The Fed diperkirakan tidak menaikan suku bunga dalam waktu dekat. Kenaikan suku bunga diperkirakan baru terjadi pada Februari mendatang sebanyak 25 basis points (bps).

"Penurunan inlfasi AS ke level 6,5% pada Desember 2022 akan memberikan kesempatan bagi bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), untuk menahan kenaikan suku bunga. Kabar itu akan menentukan kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga acuan," kata Hans kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Sentimen lainnya yang juga memengaruhi gerak IHSG adalah data produk domestik bruto (PDB) Tiongkok, angka pengangguran dan inflasi Inggris. Selain itu, kebijakan bunga Bank of Japan (BOJ), neraca perdagangan dan inflasi Jepang, dan retail sales AS.

Support IHSG akan berada di level 6.557-6.500 dan resistance 6.727-6.813.

Berdasarkan data BEI, Pemodal asing masih mencatatkan net sell Rp 2,9 triliun pada pekan lalu, melanjutkan tren yang berlangsung sejak November 2022. Adapun market cap BEI mencapai Rp 9.182 triliun.

Seluruh indeks saham unggulan terkapar. Indeks LQ45 turun 0,82%, IDX 30 0,82%, dan IDX 80 0,41%. Saham-saham sektor keuangan masih tumbang, dengan penurunan 1,25% pekan lalu. Adapun saham sektor teknologi berjaya, terlihat pada naiknya IDX Techno sebesar 3%.

Top gainers diisi saham SKRN dengan kenaikan 84%, diikuti ROTX 45%, NICL 45%, ELIT 41%, dan BPTR 32,7%. Adapun top losers diisi saham SOUL dengan penurunan 36%, lalu FUJI 30%, GOLD 29,96%, AKSI 28,56%, dan ALKA 29%.

Sumber: Investor Daily