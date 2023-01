Pernah Masuk Forbes, Ini Profil Javice Pendiri Frank yang Tipu JPMorgan

New York, Beritasatu.com - Bank terbesar di AS JPMorgan Chase menutup situs web Frank, platform yang memberikan beasiswa kuliah, yang diakuisi seharga US$ 175 juta. JPMorgan Chase menilai pendiri Frank, Charlie Javice membuat 4 juta akun pelanggan palsu.

JPMorgan Chase menyatakan Charlie Javice dan Chief Growth Officer Frank Olivier Amar percaya bahwa lebih 4,25 juta siswa telah membuat akun di Frank. Sayangnya ketika JPMorgan mengirim email uji pemasaran ke daftar pelanggan Frank yang telah disediakan perusahaan, hanya 28% yang terkirim. Ini mengindikasikan email tersebut tidak digunakan. JPMorgan mengatakan umumnya tingkat pengiriman 99% dengan kampanye serupa.

Sosok Pendiri Frank Charlie Javice

JPMorgan mengakuisisi Frank pada September 2021. Saat itu perusahaan menilai startup yang didirikan oleh Charlie Javice sebagai platform perencanaan keuangan perguruan tinggi dengan pertumbuhan tercepat yang digunakan oleh lebih dari 5 juta siswa di 6.000 institusi.

Charlie Javice pernah masuk daftar orang terkaya di bawah usia 30 tahun versi Forbes kategori Finance atau Forbes U 30 pada 2019.

Lulusan Universitas Pennsylvania ini masuk daftar tersebut karena memgembangkan software Frank yang bertujuan mempercepat dan mempermudah proses pengajuan pinjaman mahasiswa.

Javice mendirikan startup beranggotakan 15 orang pada tahun 2016. Sejak saat itu, dia telah mengumpulkan US$ 16 juta, dan Frank telah membantu 300.000 pengguna mengajukan permohonan bantuan keuangan.

JPMorgan menduga Javice telah berbohong kepada bank tentang skala startupnya. Menurut JPMorgan, Javice menggunakan data scientist untuk membuat jutaan akun palsu.

"(JPMorgan) membayar US$ 175 juta untuk apa yang diyakini sebagai bisnis yang sangat terlibat dengan segmen pasar usia kuliah dengan 4,265 juta pelanggan, alih-alih, ia menerima bisnis dengan kurang dari 300.000 pelanggan," kata bank tersebut dalam gugatan yang diajukan bulan lalu.

Pendiri Frank yang telah menggugat JPMorgan beberapa hari sebelumnya, menyatakan bahwa bank tersebut menghentikan pekerjaannya pada bulan November dengan itikad buruk. JPMorgan berusaha menghindari pembayaran US$ 28 juta yang menjadi hak Frank setelah serangkaian investigasi tanpa dasar.

Pada Kamis lalu, situs web Frank tidak lagi tersedia. "Ms Javice bukan pelapor. Perselisihan apa pun akan diselesaikan melalui proses hukum," kata juru bicara JPMorgan dalam pernyataan email kepada Reuters.

Sumber: Forbes, Reuters