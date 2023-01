Rythm of Spring Jadi Tema Lunar New Year di Lippo Malls

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka Lunar New Year (Tahun Baru Imlek) pada awal tahun 2023, dan menyambut baik keputusan pemerintah dengan penghapusan PPKM, di mana tidak ada lagi pembatasan pengunjung khususnya di pusat perbelanjaan, Lippo Malls kembali menyiapkan rangkaian perayaan dengan berbagai kegiatan di 67 mal yang dikelolanya yang dimulai pada tanggal 7 Januari hingga 5 Februari 2023 .

“Rhythm of Spring” menjadi tema pada kegiatan Lunar New Year tahun ini sebagai pertanda dimulainya tahun baru dan harapan baru. Sesuai dengan temanya, “Rhythm of Spring” menampilkan dekorasi mal musim semi dengan berbagai rangkaian bunga khas musim semi seperti Mei Hua dan Peach Blossom dengan tampilan warna pink, merah dan juga warna gold serta hiasan ornamen lampion di beberapa area mal untuk memberikan kesan perayaan Lunar New Year.

Lippo Malls juga menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memberikan nuansa Lunar New Year dengan berbagai kegiatan menarik seperti Barongsai Tonggak yang akan hadir di Senayan Park, Lippo Mall Puri, Pluit Village, Plaza Semanggi dan penampilan Barongsai lainnya di beberapa mal lain. Hiburan lain khas kebudayaan Tionghoa juga akan ditampilkan seperti Lion Dance, Tari Topeng, untuk memberikan kesan dan nuansa Lunar New Year selama program berlangsung.

Melengkapi perayaan Lunar New Year, Lippo Malls juga menghadirkan ragam bazar yang menyediakan berbagai produk fashion diantaranya Lunar New Year Fashion Bazar yang terselenggara di Lippo Mall Kemang mulai dari tanggal 16 - 29 Januari 2023, Imlek Bazar di Pluit Village pada tanggal 9 – 22 Januari 2023, dan Fashion Lunar Bazar di WTC Matahari pada tanggal 1- 31 Januari 2023.

Selain bazar dengan menampilkan produk fashion terkini, festival kuliner pun disiapkan untuk melengkapi program “Rhythm of Spring”. Festival kuliner yang disiapkan diantaranya adalah “Festival Bakso dan Mie” di Cibubur Junction yang dimulai pada tanggal 23 Januari hingga 5 Februari 2023. Pengunjung akan dimanjakan dengan puluhan bakso dan bakmi dengan rasa terenak dari Jakarta.

Lippo Malls juga menyiapkan pilihan lain dengan menghadirkan kuliner nasi khas berasal dari berbagai daerah dalam kegiatan Festival Nasi Nusantara yang berlangsung di Lippo Plaza Ekalokasari Bogor mulai dari tanggal 25 Januari – 5 Februari 2023.

Aktivitas anak-anak juga disiapkan Lippo Malls selama program ini berlangsung diantaranya ...

Sumber: BeritaSatu.com