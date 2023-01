Negosiasi Kadar Nikel, Antam Finalisasi Investasi US$ 6 M

Jakarta, Beritasatu.com - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam tengah memfinalisasi kesepakatan investasi pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) senilai US$ 6 miliar atau setara Rp 90 triliun dengan PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL), anak usaha CATL, dan LG Energy Solution (LGES). Kesepakatan proyek ini ditargetkan diteken tahun ini.

Direktur Pengembangan Usaha Antam (ANTM) Dolok Robert Silaban menjelaskan, kerja sama antara Antam, CBL dan LGES fokus pada sisi hulu (upstream) dari industri baterai EV. Conditional shares purchase agreement (CSPA) kerja sama ini segera rampung.

Advertisement

Sebab, kata dia, masih ada beberapa kondisi dalam transaksi yang harus dinilai, terutama menyangkut reserved atau cadangan nikel yang kadarnya perlu dinaikkan. Hal ini yang Antam negosiasikan dengan CBL dan LGES.

BACA JUGA

Pabrik Feronikel Antam Ditargetkan Beroperasi Semester II-2023

Dia menambahkan, semua pihak sudah sepakat untuk menjalin kerja sama, yakni di sisi hulu baterai EV. Di sisi lain, ada complement date atau long stop date yang terus dikejar. Sebab, investasi ini bergantung pada Tiongkok, sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari Overseas Direct Invesment (ODI).

"Kalau nilai investasi proyek ini secara overall sekitar US$ 6 miliar mulai dari hulu sampai hilir. Di midstream Antam juga terlibat," jawab Dolok kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Baca selanjutnya

Sebagai gambaran alur hilirisasi, Dolok memerinci, Antam akan berperan menambang bijih ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily